665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 2026'da 3-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin 2026 yılında düzenleneceği tarihler duyuruldu.
Edirne
Edirne Belediyesinin açıklamasına göre encümenin aldığı karar doğrultusunda 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 2026 yılında 3-4-5 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
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Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, güreşler için hazırlıklara başladıklarını belirtti.
Kırkpınar'ın sadece Edirne’nin değil Türkiye’nin ortak kültürel mirası olduğunu vurgulayan Akın, "Bitmeyen güreşin devam eden efsanesi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için tüm güreşseverleri 3-4-5 Temmuz 2026’da Edirne’mize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.