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Spor

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün müsabakaları başladı

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü, tozkoparan boy pehlivanların müsabakalarıyla başladı.

Salih Baran  | 05.07.2025 - Güncelleme : 05.07.2025
664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün müsabakaları başladı

Edirne

Tozkoparan boy ikinci tur güreşlerinde 32 pehlivan yağlandı. Kol bağlayan pehlivanlar, salavat ve peşrevin ardından güreş tuttu.

Bugün tüm boylarda güreşler gerçekleştirilecek. Baş kategorisinde ilk tur müsabakaları ise öğle saatlerinde başlayacak.

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Başpehlivanların yer aldığı torbalar

Geçen yıl CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde ilk 32'ye giren başpehlivanlar, lig performanslarına göre 8'erli 4 torbaya ayrıldı. Bu yıl ligin ilk üç ayağında en çok puan toplayan isimler arasından da ilave bir torba oluşturuldu.

Yeni sisteme göre birinci, ikinci ve üçüncü torbadaki pehlivanlar, ilk tur müsabakalarında güreş tutmayacak.

İkinci turda 32 başpehlivan eşleşecek.

Pehlivanların yer aldığı torbalar şöyle:

Birinci torba: Enes Doğan, Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Erkan Taş, Ali İhsan Batmaz, Serdar Yıldırım

İkinci torba: Kemal Şahin, Feyzullah Aktürk, Serhat Gökmen, Faruk Akkoyun, Osman Kan, Cengizhan Şimşek, İsmail Koç, Yıldıray Akın

Üçüncü torba: Mehmet Yeşil Yeşil, Yıldıray Pala, Mustafa Taş, Ünal Karaman, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Balcı, Mustafa Doğan Özkaya, Nedim Gürel

Dördüncü torba: Yunus Emre Yaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Yalçın Üncül, Furkan Durmuş Altın, Osman Aynur, Mustafa Batu, Özkan Yılmaz, Seçkin Duman

Beşinci torba: Abdullah Güngör, Rıza Yıldırım, Hamza Köseoğlu, Turan Balaban, Tolga Turan, Onur Balcı, Salih Erinç, Ali Güngör Ekin

Dördüncü torba ile beşinci torbadaki başpehlivanlar, birinci tur müsabakalarını gerçekleştirecek.

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