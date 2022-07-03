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Spor

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finalistler belli oldu

Cengizhan Şimşek, Ertuğrul Dağdeviren, İsmail Balaban, Mustafa Taş yarı finalde mücadele edecek.

Salih Baran   | 03.07.2022
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finalistler belli oldu Fotoğraf:Cihan Demirci?AA

Edirne

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakiplerini yenen Cengizhan Şimşek, Ertuğrul Dağdeviren, İsmail Balaban, Mustafa Taş yarı finale yükseldi.

Başpehlivanlar çeyrek final eşleşmesi için kule hakemliğinin anonsuyla kuralarını çekmek üzere Er Meydanı çayırına geldi.

Kura sonucu eşleşmeler Mustafa Taş - Hüseyin Gümüşalan, İsmail Balaban - Fatih Atlı, Ertuğrul Dağdeviren - Serhat Gökmen, Cengizhan Şimşek - Tanju Gemici şeklinde oldu.

Başpehlivanlar yağlanmaları ve cazgırın salavatıyla peşreve çıktı.

Tribünleri peşrevleriyle salavatlayan başpehlivanlar güreşe tutuştu.

Bir "erken final" dedirten güreş daha

Sonucu en çok merak edilen müsabaka 2013 ve 2017 yılları başpehlivanı İsmail Balaban ve 2014 yılı başpehlivanı Fatih Atlı'nın müsabakası oldu. Bu müsabakada 2. turdaki Ali Gürbüz'le Mehmet Yeşil Yeşil arasındaki güreş gibi "erken final" dedirtti.

Dün favori başpehlivanların elendiği, sürpriz sonuçlu son Kırkpınar'da çeyrek finale yükselebilen kemer kuşanmış iki başpehlivanın iddialı müsabakası hareketli başladı. İsmail Balaban'ın daha atak Fatih Atlı'nın ise temkinli bir taktik yürüttüğü güreşte normal sürede yenişme olmadı. İsmail Balaban müsabakanın 63. dakikasında rakibi Fatih Atlı'nın paçasını kaparak bastırıp aldığı puanla yarı finale yükseldi.

Bu sonuçla İsmail Balaban 653. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde (2014) finalde karşılaştığı ve yenildiği rakibinden bu sefer rövanşı almış oldu.

Ertuğrul Dağdeviren - Serhat Gökmen güreşinde ise sıklet farkına rağmen Serhat Gökmen'in müsabaka boyunca yerde bastıran tarafta olması müsabakayı ilginç kıldı. Puanlama bölümünde ise Ertuğrul Dağdeviren daha aktif bir güreş sergiledi müsabakanın 61. dakikasında rakibini dış kazıkla bastırarak puanı aldı, yarı finale adını yazdırdı.

Rakiplerini yenen Cengizhan Şimşek, Ertuğrul Dağdeviren, İsmail Balaban, Mustafa Taş yarı finale yükseldi.

Bu arada pehlivanların dinlenme alanlarında taşkınlık çıkaran bazı güreşçiler polis ekiplerince çadırlarına gönderildi.

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