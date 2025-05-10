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Spor

63. TBMM Koşusu'nu Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı"Deniz Efe" kazandı

At yarışlarında 63. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koşusu'nu, Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı "Deniz Efe" isimli at kazandı.

Fatih Çakmak  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
63. TBMM Koşusu'nu Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı"Deniz Efe" kazandı

Ankara

Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda 1600 metre mesafede çim pistte koşulan yarışa, 4 ve yukarı yaşlı safkan Arap atları katıldı.

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Ankara'da gerçekleştirilen yarışı, Arif Çelik’in sahibi olduğu, antrenörlüğünü ise Fırat Turan'ın üstlendiği "Deniz Efe" isimli at, jokeyi Halis Karataş idaresinde 1.45.85'lik dereceyle birinci sırada bitirdi. Bu koşuyu en fazla kazanan jokey olan Halis Karataş, 9'uncu TBMM zaferini elde etti.

Yarışın ikincisi Selim Kaya idaresindeki "Taşkent" isimli at olurken, Vedat Abiş ile "Gözpınarı" isimli at üçüncü, Özcan Yıldırım ile "Gürbüz Tay" adlı at dördüncü, Ayhan Kurşun ile "Eflah" isimli at da beşinci oldu.

Kazanan atın sahibi Arif Çelik'e kupasını TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban takdim etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu, "Deniz Efe"nin antrenörü adına Arif Çelik'e plaket verirken, jokey Halis Karataş'a ise plaketini Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan takdim etti.

Törene AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Hasan Gezginç, Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri Gülnur Gülerce ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Yücetürk de katıldı.


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