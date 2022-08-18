Dolar
18.06
Euro
18.23
Altın
1,759.49
ETH/USDT
1,868.30
BTC/USDT
23,356.00
BIST 100
3,020.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda zirve rekorlarla Türkiye'nin

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, oyunlar tarihinin madalya rekorunu kırarak zirvede yer aldı.

Erkan Tiryaki   | 18.08.2022
5. İslami Dayanışma Oyunları'nda zirve rekorlarla Türkiye'nin

Konya

Açılış töreni 9 Ağustos'ta yapılan ancak 5 Ağustos'tan itibaren müsabakaların yapıldığı organizasyona ev sahipliği yapan Türkiye, milli sporcuların başarısıyla damga vurdu.

Toplam 24 farklı branşta, 54 ülkeden 4 binden fazla sporcunun katıldığı organizasyonda milli sporcular, 145'i altın, 107'si gümüş ve 89'u bronz olmak üzere toplamda 341 madalya alarak oyunlar rekoru kırdı.

Oyunlar tarihinin en fazla altın ve toplam madalya alan ülkesi olarak tarihe geçen Türkiye'yi, madalya sıralamasında Özbekistan ve İran takip etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan flamingolarla ilgili paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile telefonda görüştü
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
"Evlat Nöbeti Çalıştayı"nın sonuç bildirgesi Diyarbakır'da okundu
Erdoğan ile Zelenskiy, tahıl ihracatı girişimi ve Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki durumu görüştü

Benzer haberler

Medipol Başakşehir tur şansını Belçika'daki rövanş maçına bıraktı

Medipol Başakşehir tur şansını Belçika'daki rövanş maçına bıraktı

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda zirve rekorlarla Türkiye'nin

Trabzonspor, Mountassir Lahtimi ile anlaştı

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Galatasaray maçı öncesi iddialı

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Galatasaray maçı öncesi iddialı
Rıza Kayaalp, yeni şampiyonluklarla Türk güreş tarihine geçmeye çalışacak

Rıza Kayaalp, yeni şampiyonluklarla Türk güreş tarihine geçmeye çalışacak
Gaziantep FK'li Jevtovic, zirveye oynayan bir takım olacaklarına inanıyor

Gaziantep FK'li Jevtovic, zirveye oynayan bir takım olacaklarına inanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet