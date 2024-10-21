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Spor

2024 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü

2024 Dünya Superbike şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, "Sezonu şampiyonlukla tamamlamak çok mutluluk verici." dedi.

Can Öcal  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
2024 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA

İstanbul

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın son yarışının ardından şampiyonluğa ulaşan Toprak Razgatlıoğlu, Malaga kentinden uçakla İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ne geldi. Razgatlıoğlu, terminalde bayraklarla ve tezahüratlarla karşılandı.

Toprak Razgatlıoğlu, çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok gurur duyuyorum. Ülkeme bir dünya şampiyonluğu kazandırdım. Sezonu şampiyonlukla tamamlamak çok mutluluk verici. İstiklal Marşı'nı birçok ülkede insanlara dinlettik." ifadelerini kullandı.

Sezonun kolay geçmediğine dikkati çeken Toprak, "Sezon başında BMW ile anlaşmıştım. BMW hakkında çok iyi şeyler söylenmedi. Sezonun içinde 13 kere üst üste birincilikle yeni bir rekor kırdık. Yaşadığım kazanın ardından da büyük bir geri dönüş yaptık. Dünya şampiyonluğunu tekrar kazandık. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Herkesin bu başarıda çok büyük emeği var. Federasyona, Gençlik ve Spor Bakanlığına ve Red Bull'a çok teşekkür ediyorum. Seneye de dünya şampiyonluğunu kazanmayı amaçlıyorum." diye konuştu.

Kenan Sofuoğlu: Türkiye'nin Toprak'ı duymaması bizim için üzücüydü

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ise Toprak Razgatlıoğlu'nun başarısını özellikle Türkiye'de duyurmak istediklerini vurguladı.

Toprak'ı dünyanın tanıdığını dile getiren Sofuoğlu, "Türkiye'nin Toprak'ı duymaması bizim için üzücüydü. Rahmetli başkanımız Bekir Yunus Uçar'ı anmak istiyorum. Toprak'a çok büyük emek vermişti. Bu şampiyonluğun planını birlikte yapmıştık. Şu anda elimizde dünyanın en değerli motosiklet yarışçısı var." ifadelerini kullandı.


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