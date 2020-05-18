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Spor

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda hava gösterileri yapılacak

Türkiye Hava Sporları Federasyonu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında hava sporları gösterileri organize edecek.

Musa Samur   | 18.05.2020
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda hava gösterileri yapılacak

Ankara

Türkiye Hava Sporları Federasyonu'ndan (THSF) yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Mayıs Salı günü gyrocopter, yamaç paraşütü, drone (İHA), paramotor, model uçak ve yelken kanat ile hava sporları gösterileri yapılacak. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde birçok kentte düzenlenecek etkinliklere gyrocopter, model uçak, paramotor, yamaç paraşütü ve yelken kanat branşlarında 575 sporcu katılacak.

Etkinlik kapsamında ayrıca Türkiye Online Drone Gençlik Kupası Final Yarışması da ilk kez düzenlenecek. Yarışma, yarın saat 12.00'den itibaren federasyonun YouTube kanalında yayınlanacak.


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