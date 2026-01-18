Dolar
43.27
Euro
50.19
Altın
4,595.72
ETH/USDT
3,317.50
BTC/USDT
95,223.00
BIST 100
12,668.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

18 Yaş Altı Kadın Buz Hokeyi Milli Takımı, yarın Dünya Şampiyonası'nda piste çıkacak

Milli sporcular, yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek Dünya 18 Yaş Altı Kadınlar Buz Hokeyi Şampiyonası 2. Klasman A Grubu maçlarında yarışacak.

Çağlanur Tuncel  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
18 Yaş Altı Kadın Buz Hokeyi Milli Takımı, yarın Dünya Şampiyonası'nda piste çıkacak

Ankara

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun açıklamasına göre Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilecek organizasyon 25 Ocak Pazar gününe kadar sürecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Geçen sezon Dünya Şampiyonası’nda altın madalya elde ederek bir üst klasmana yükselen 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın rakipleri Hollanda, Yeni Zelanda, Kazakistan, Kore ve Letonya olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, şunları kaydetti:

"18 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız geçtiğimiz yıl elde ettiği şampiyonlukla Türk buz hokeyi tarihinde çok önemli bir başarıya imza attı. Bu başarı, altyapıya yaptığımız yatırımların ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi. Şimdi kızlarımızdan, aynı inanç ve mücadeleyle ülkemizi yeniden gururlandırmalarını bekliyoruz. Tüm sporseverleri Zeytinburnu Buz Adası’na gelerek milli takımımıza destek olmaya davet ediyorum."

Ay-yıldızlı takımın, gruptaki maç programı (TSİ) şu şekilde:

19 Ocak Pazartesi:

20.00 Türkiye-Hollanda

20 Ocak Salı:

20.00 Türkiye-Yeni Zelanda

22 Ocak Perşembe:

20.00 Türkiye-Kazakistan

23 Ocak Cuma:

20.00 Türkiye-Kore

25 Ocak Pazar:

20.00 Türkiye-Letonya

20 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası

Milli sporcular, yarın Bulgaristan'da başlayacak 20 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçlarında mücadele edecek.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun açıklamasına göre başkent Sofya'daki Kış Sporları Sarayı'nda düzenlenecek organizasyon, 25 Ocak Pazar gününe kadar sürecek.

Organizasyonda Türkiye'nin rakipleri Tayland, Belçika, Bulgaristan, Tayvan ve Bosna Hersek olacak.

Ay-yıldızlıların maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

14.00 Tayland-Türkiye

20 Ocak Salı:

17.30 Belçika-Türkiye

22 Ocak Perşembe:

21.00 Bulgaristan-Türkiye

24 Ocak Cumartesi:

14.00 Türkiye-Tayvan

25 Ocak Pazar:

14.00 Türkiye-Bosna Hersek

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu Dağı'nda yoğun kar etkili oluyor
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul'da kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü
Kuzey Çevre Otoyolu'nda servis minibüsü devrildi, 11 kişi yaralandı
Ankara'da soğuk hava etkili oluyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

18 Yaş Altı Kadın Buz Hokeyi Milli Takımı, yarın Dünya Şampiyonası'nda piste çıkacak

18 Yaş Altı Kadın Buz Hokeyi Milli Takımı, yarın Dünya Şampiyonası'nda piste çıkacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet