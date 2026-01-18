18 Yaş Altı Kadın Buz Hokeyi Milli Takımı, yarın Dünya Şampiyonası'nda piste çıkacak
Milli sporcular, yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek Dünya 18 Yaş Altı Kadınlar Buz Hokeyi Şampiyonası 2. Klasman A Grubu maçlarında yarışacak.
Ankara
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun açıklamasına göre Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilecek organizasyon 25 Ocak Pazar gününe kadar sürecek.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Geçen sezon Dünya Şampiyonası’nda altın madalya elde ederek bir üst klasmana yükselen 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın rakipleri Hollanda, Yeni Zelanda, Kazakistan, Kore ve Letonya olacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, şunları kaydetti:
"18 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız geçtiğimiz yıl elde ettiği şampiyonlukla Türk buz hokeyi tarihinde çok önemli bir başarıya imza attı. Bu başarı, altyapıya yaptığımız yatırımların ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi. Şimdi kızlarımızdan, aynı inanç ve mücadeleyle ülkemizi yeniden gururlandırmalarını bekliyoruz. Tüm sporseverleri Zeytinburnu Buz Adası’na gelerek milli takımımıza destek olmaya davet ediyorum."
Ay-yıldızlı takımın, gruptaki maç programı (TSİ) şu şekilde:
19 Ocak Pazartesi:
20.00 Türkiye-Hollanda
20 Ocak Salı:
20.00 Türkiye-Yeni Zelanda
22 Ocak Perşembe:
20.00 Türkiye-Kazakistan
23 Ocak Cuma:
20.00 Türkiye-Kore
25 Ocak Pazar:
20.00 Türkiye-Letonya
20 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası
Milli sporcular, yarın Bulgaristan'da başlayacak 20 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçlarında mücadele edecek.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun açıklamasına göre başkent Sofya'daki Kış Sporları Sarayı'nda düzenlenecek organizasyon, 25 Ocak Pazar gününe kadar sürecek.
Organizasyonda Türkiye'nin rakipleri Tayland, Belçika, Bulgaristan, Tayvan ve Bosna Hersek olacak.
Ay-yıldızlıların maç programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
14.00 Tayland-Türkiye
20 Ocak Salı:
17.30 Belçika-Türkiye
22 Ocak Perşembe:
21.00 Bulgaristan-Türkiye
24 Ocak Cumartesi:
14.00 Türkiye-Tayvan
25 Ocak Pazar:
14.00 Türkiye-Bosna HersekAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.