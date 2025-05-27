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Spor

13. Uluslararası Fetih Kupası'na klasik yay sıralama ve eleme atışlarıyla devam edildi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Fetih Kupası'nda heyecan ikinci gün yarışmalarıyla devam etti.

Süha Gür  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
13. Uluslararası Fetih Kupası'na klasik yay sıralama ve eleme atışlarıyla devam edildi

İstanbul

Okçular Vakfı Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde kadınlar ve erkeklerde klasik ve makaralı yay sıralama ve eleme atışları düzenlenmişti.

Toplamda 43 ülkeden 710 sporcunun yer aldığı etkinliğin ikinci gününde ise klasik yay sıralama ve eleme atışları gerçekleştirildi.

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Organizasyon kapsamında akşam saatlerinde Okçular Vakfı Spor Kulübü paralimpik milli sporcusu Öznur Cüre Girdi adına menzil taşı açılışı yapılacak.

Fetih Kupası için gerçekleştirilecek yemeğe ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ve milli takım sporcuları ile antrenörleri katılacak.

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