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Teknoloji, Savunma sanayisi

Zırh delici harp başlıklı KARGU İHA'nın ihracatı sürüyor

STM tarafından geliştirilen zırh delici harp başlıklı KARGU İHA'nın ikinci ihracatı gerçekleştirildi.

Tolga Yanık  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
Zırh delici harp başlıklı KARGU İHA'nın ihracatı sürüyor

İstanbul

STM'den yapılan açıklamada, milli imkanlarla geliştirilen ve terörle mücadele etkin kullanılan Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı STM KARGU'ya geçen yıl zırh delici harp başlığı entegre edildiği ve test atışlarında belirlenen hedefleri tam isabetle vurduğu bilgisi verildi.

Test atışlarında hedeflerini noktasal hassasiyetle vurmasının ardından ilk ihracatına geçen aylarda imza atılan zırh delici mühimmat başlıklı KARGU'nun ikinci ihracat sözleşmesi de imzalandı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "Türkiye ve 10'dan fazla ülkenin envanterinde bulunan milli vurucu İHA'mız KARGU'nun zırh delici harp başlıklı versiyonunda ikinci ihracatımızı gerçekleştirdik. Milli mühendislik kabiliyetlerimizle savunma kapasitemizi artırmaya ve uluslararası savunma işbirliklerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Düşman bölgesinde tespit edilmesi zor

"Kamikaze İHA" olarak da bilinen vurucu İHA KARGU, STM tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterine 2018 yılında giren KARGU, TSK başta olmak üzere Türkiye'de çeşitli güvenlik güçleri tarafından terörle mücadele, özel operasyonlar ve sınır ötesi operasyonlarda etkin şekilde kullanılıyor. Dünya arenasında dikkatleri üzerine çeken KARGU anti-personel başlığı ile 2021 yılında ilk ihracat başarına imza atarken, 2024 yılı itibarıyla üç farklı kıtada 10'dan fazla ülkeye ihraç edildi.

Kullanıcı personel, sahadaki anlık duruma göre KARGU'dan anti personel mühimmat başlığını çıkarıp, zırh delici başlığı hızlıca değiştirebiliyor. Anti-personel mühimmat ile KARGU, tekil veya grup halindeki düşman unsurlarına karşı kullanılırken, zırh delici KARGU ise mobil ve yerleşik kara hedeflerine, dayanıklı yapılara ve zırhlı kara araçlarına etki ediyor.

Düşük radar kesit alanı özelliği ile düşman bölgesinde tespit edilmesi zor olan KARGU, tek bir asker tarafından kolayca taşınıp görev alanında 1 dakika içinde kurulabiliyor.

Milli vurucu İHA KARGU, üzerindeki yapay zeka ve görüntü işleme kabiliyetleri, sessizliği, taşıdığı patlayıcıyı hedefe tam ulaştırma yetenekleriyle önemli bir etki ve operasyonel üstünlük sağlıyor. Vurucu Döner Kanatlı İHA (VİHA) ve yer kontrol istasyonundan oluşan KARGU, sahip olduğu gelişmiş elektro optik ve kızılötesi kameralar ile gece-gündüz etkin operasyon yapabiliyor.

Keşif, gözetleme, istihbarat ve hassas vuruş imkanı sağlıyor

30 dakikadan fazla havada kalabilen KARGU, 10 kilometre menzile sahip. Görev iptali, eve dönüş ve kendini imha kabiliyetlerine sahip KARGU, yüksek performanslı seyrüsefer ve kontrol algoritmaları ile donatıldı. KARGU'ların sürü halinde görev yapmasını sağlayan sürü İHA teknolojisinin yanı sıra GPS'ten bağımsız görev yapabilmelerine imkan sağlayan KERKES projesi de bulunuyor.

Eski Türkçede dağ başındaki gözlem kulesi ve atmaca anlamına gelen KARGU, görev bilgisayarı sayesinde tamamen otomatik şekilde seyrüsefer icra ediyor. KARGU, özellikle tehdit açısından riskli bölgelerde askerlerin girmeden, o bölgedeki tehditleri tespit edip, etkisiz hale getirilmesinde görev alıyor.

"Man-in-the-Loop" prensibiyle tamamen operatör kontrolünde görev yapan KARGU, yüksek riskli, kompleks çatışma bölgelerindeki hedeflerin tespit ve teyidini sağlayarak kullanıcı personele keşif, gözetleme, istihbarat ve hassas vuruş imkanı sağlıyor.

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