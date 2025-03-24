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Teknoloji, Savunma sanayisi

Yakın hava savunma sistemi LEVENT'in atış testleri başarıyla sürüyor

ROKETSAN'ın milli ve yerli imkanlarla geliştirdiği LEVENT yakın hava savunma sisteminin, deniz platformundan ilk kez yapılan test atışı başarıyla tamamlandı.

Tolga Yanık  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
Yakın hava savunma sistemi LEVENT'in atış testleri başarıyla sürüyor

İstanbul

ROKETSAN'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ilk atışlı test faaliyeti gerçekleştirilen LEVENT yakın hava savunma sistemi, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Beykoz'a entegre edilerek ilk kez bir deniz platformundan ateşlendi.

Böylece, Mavi Vatan'da yakın hava savunmasının etkin imha gücü olacak LEVENT'in bir test atışı daha başarıyla tamamlandı.

Türkiye'nin entegre katmanlı hava savunmasını sağlayacak Çelik Kubbe projesinde de kritik bir rol oynayacak olan LEVENT yakın hava savunma sisteminin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait su üstü platformlarının yakın hava savunmasını sağlayacak.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, X hesabındaki paylaşımında, "Bu güç bize cesur LEVENT'lerimizden miras. Yakın hava savunmamızın omurgası olarak Mavi Vatanımızı gece gündüz koruyacak LEVENT'imizin test atışı başarıyla gerçekleştirildi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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