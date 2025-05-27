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Teknoloji, Savunma sanayisi

TUSAŞ Türkiye’nin 11. büyük sanayi kuruluşu oldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), 2024 yılında 98 milyar lira net satışa ulaşarak Türkiye’nin 11. büyük sanayi kuruluşu oldu.

Abdulkadir Günyol  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
TUSAŞ Türkiye’nin 11. büyük sanayi kuruluşu oldu

İstanbul

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve Türkiye sanayi sektörünün en kapsamlı performans göstergelerinden biri kabul edilen "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2024 yılı sonuçları açıklandı.

TUSAŞ, listede 6 basamak birden yükselerek 11’inci sıraya yerleşti.

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Açıklamada, savunma sanayisi şirketleri arasında ilk sırada yer alan şirketin 2024 yılı itibarıyla üretimden 98 milyar 58 milyon 95 bin 572 lira net satış geliri elde ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Şirketin özellikle son yıllarda artan üretim kapasitesi, yeni nesil hava platformlarına yönelik yatırımları ve ihracat potansiyeli, bu etkileyici performansa önemli katkı sundu. İSO tarafından açıklanan verilere göre, TUSAŞ’ın üretici firmalarla birlikte oluşturduğu brüt katma değer 42 milyar 20 milyon liraya yükseldi. Bu değer, şirketin ülke ekonomisine sağladığı yüksek katkının da somut bir göstergesi oldu. Ayrıca TUSAŞ’ın öz kaynakları 78 milyar liraya ulaşarak mali yapısının gücünü gözler önüne serdi. Havacılık ve uzay alanında Türkiye’nin teknoloji lideri olan TUSAŞ, küresel ölçekte rekabet eden bir oyuncu olma hedefi doğrultusunda çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Bu önemli sıçrama, şirketin sadece savunma sanayisinde değil, aynı zamanda genel sanayi üretimi içerisindeki yerinin de güçlendiğini gösteriyor."

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