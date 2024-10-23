Teknopark İstanbul, SAHA EXPO'da kurumlar arası güç birliğine odaklanıyor
Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol, "Milli teknolojilerle geldiğimiz durumdan esinlenerek Teknopark İstanbul'da da birlikte başaracağız. Güç birliğiyle bunu yapacağımıza inanıyoruz." dedi.
İstanbul
Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) destekleriyle düzenlenen fuar, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortaklığında 26 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
120’den fazla ülkeden 1478 firmanın katıldığı fuarda şirketler stantlarda teknolojilerini sergiliyor. Teknopark İstanbul da bünyesindeki birçok şirketin teknolojilerini ve teknopark dair bilgileri fuardaki standında katılımcılarla paylaşıyor.
Teknolojileri sergilenen Teknopark İstanbul şirketleri arasında; Blitz Teknoloji, LTC İnovasyon, RFT Araştırma ile Repel Cyber, İdealab, Bottobo Robotics ve Avikon yer alıyor. Bu şirketler; hava, kara ve deniz araçlarındaki görüntüleme sistemlerinden robotiğe kadar geniş yelpazede teknoloji üretimine odaklanıyor.
SAHA EXPO katılımcısı 54 firma Teknopark İstanbul bünyesinde yer alıyor
Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SAHA EXPO'nun önceki yıllara oranla hem kapasite hem de teknoloji olarak gelişerek büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptığı söyledi.
Fuarı organize eden SAHA İstanbul'un Teknopark İstanbul'da yer almasının kendileri için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirten Akyol, bünyelerindeki 6 firmanın stantta teknolojilerini tanıttığını ifade etti.
Akyol, SAHA EXPO'da Teknopark İstanbul'dan 54 firmanın yer almasının kendileri için ayrı bir gurur kaynağı olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Teknopark İstanbul savunma ağırlıklı olmak üzere uzay, havacılık, yazılım, yapay zeka, biyoteknoloji gibi farklı firmalara ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla SAHA EXPO'da kamera, görüntü işleme, jeneratör, yazılım, kripto telefon, radar teknolojisi gibi farklı sektörlere hizmet veren firmalarımız var. SAHA İstanbul'un kümelenme metodunun ülkemize kazandırdığı fırsatlar var. Beraber büyüme imkanı sağlıyor. Son 20 yılda yaşadığımız yüzde 20'lerden yüzde 80'e yükselen teknoloji millileştirmede alt yükleyicilere çok fazla ihtiyaç duyuyoruz. Firmaların güç birliği yaparak birlikte olmaları çok önemli."
"Türkiye'mizin önde gelen firmalarına alt yüklenici olabilecek şirketleri bünyemizde tutmak istiyoruz"
Teknopark İstanbul'un da şirketler arası işbirliği noktasında fırsatlar oluşturduğuna değinen Akyol, bünyelerindeki iki firmanın bir araya gelerek kripto telefon teknolojisine yönelik geliştirdiği teknolojiyi SAHA EXPO'da sergilediğini dile getirdi.
Akyol, teknoparkların görevlerinden bir tanesinin de geliştirilen ürünlerin fikri mülkiyet haklarının korunmasını sağlamak olduğunu aktararak, "Son 4 senede patent üzerine düzenlenen fuarda 4 defa birincilikle döndük. Bünyemizdeki tüm firmaların ürünlerini koruma altına alması önceliklerimiz arasında yer alıyor." diye konuştu.
Savunma sanayisindeki güçlü şirketleri bünyesinde bulunduran Teknopark İstanbul'un en çok rağbet gören teknoparklardan biri olduğuna dikkati çeken Akyol, şunları kaydetti:
"Ciddi bir doluluk oranına sahip olmamıza rağmen son zamanlarda girişimcilerimize fırsat vermek, alt yükleyicileri sisteme dahil edebilmek için yeni alanlar yaratmak için fırsatlar arıyoruz. Türkiye'mizin önde gelen firmalarına alt yüklenici olabilecek şirketleri bünyemizde tutmak istiyoruz. SAHA EXPO sayesinde birçok firma bizi ziyaret ediyor. Ar-Ge projeleriyle birlikte bize başvurmaları için burada ikili görüşmeler sağlıyoruz."
Akyol, Türkiye'de bir savunma sanayi ekosistemi oluştuğuna işaret ederek, "Savunma sanayide onlarca yıl önce birkaç önde gelen firmayla dikey büyüme yaparken, bugün yatay büyümeyi sağladığımızı görüyoruz. Yatay büyüme sayesinde ivmelenmemiz daha hızlı. Savunma ekosistemi ülkemize katma değer sağlamada bir lokomotif görevi görüyor." dedi.
Yenilikçilik, liderlik, globallik, sürdürülebilirlik, güvenilirlik ve rekabetçilik unsurlarından oluşan Teknopark İstanbul'un güç birliği manifestosuna değinen Akyol, "Milli teknolojilerle geldiğimiz bugünkü mevcut durumdan esinlenerek Teknopark İstanbul'da da birlikte başaracağız. Güç birliğiyle bunu yapacağımıza inanıyoruz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.