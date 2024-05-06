TEI, 18. Defence Services Asia 2024'te havacılık ürünlerini sergiliyor
Türkiye'nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, Kuala Lumpur'da düzenlenen 18. Defence Services Asia 2024 fuarında Türkiye'nin ilk milli turbodizel havacılık motoru TEI-PD170'i ve helikopter motoru TEI-TS1400'ü ziyaretçilerle buluşturuyor.
Eskişehir
Türkiye'nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 18. Defence Services Asia (DSA) 2024 fuarında Türkiye'nin ilk milli turbodizel havacılık motoru TEI-PD170'i ve helikopter motoru TEI-TS1400'ü ziyaretçilerle buluşturuyor.
TEI'den yapılan açıklamada, TEI'nin 6-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen fuarda, özgün motorlarının yanında geleceğin imalat yöntemi olarak adlandırılan eklemeli imalat teknolojisi ile imal ettiği motor parçalarını ve turbojet motorları TEI-TJ90U ve TEI-TJ60'ı da sergilediği belirtildi.
Açıklamada, TEI'nin çok sayıda ikili görüşmeye de ev sahipliği yapacak fuarda, Malezya ve bölge için ihracat fırsatlarını takip edeceği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.