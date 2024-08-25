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Teknoloji, Savunma sanayisi

SSB Başkanı Görgün, "Turkish Aerospace Indonesia"nın açılışına katıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ'ın Endonezya'nın Bandung şehrindeki iştiraki "Turkish Aerospace Indonesia"nın açılışına katıldı.

Tolga Yanık  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
SSB Başkanı Görgün, "Turkish Aerospace Indonesia"nın açılışına katıldı

İstanbul

Görgün, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, "Turkish Aerospace Indonesia"nın açılışında bulunmaktan ve yapılan ikili antlaşmalara şahitlik etmekten büyük onur duyduğunu belirterek, "Bu şirketin HÜRJET, GÖKBEY ve uzay sistemleri gibi kritik projelere mühendislik desteği sağlayarak Türkiye ve Endonezya arasındaki stratejik ortaklığı daha da güçlendireceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri haline gelen savunma sanayisi sektörünün, bu ve benzeri ortaklıklarla daha da güçlendiğine şahit olmaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Turkish Aerospace Indonesia'nın bu aşamaya gelmesinde katkısı olan başta Endonezyalı dostlarımız olmak üzere bu şirketin kurulumda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Gelecekte de birlikte daha büyük başarılara imza atacağımız inancıyla Turkish Aerospace Indonesia'nın Türkiye ve Endonezya'ya hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

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