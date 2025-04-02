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Teknoloji, Savunma sanayisi

Savunma sanayisi 44 yıldır ASPİLSAN Enerjinin ürettiği pil ve bataryalarla güçleniyor

Kayseri'de hayırseverlerin bağışlarıyla 1981'de kurulan ASPİLSAN Enerji, 44 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) başta olmak üzere birçok enerji alanının uzun ömürlü batarya ihtiyacını karşılıyor.

Ergün Haktanıyan  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Savunma sanayisi 44 yıldır ASPİLSAN Enerjinin ürettiği pil ve bataryalarla güçleniyor Fotoğraf: Muhammed Kısır/AA

Kayseri

ASPİLSAN Enerjinin temelleri, Kayserililerin yaptığı bağışlarla 2 Nisan 1981'de Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde atıldı. 44 yıllık süreçte savunma sanayisine enerji alanında önemli katkı sağlayan şirket, 300'den fazla ürün çeşidiyle sivil ve askeri her türlü savaş araç gereçleri ile milli muharip uçak, helikopter ve uzay araçlarının bataryalarını üretebilecek kapasiteye geldi.

Bataryaları dünyanın farklı ülkelerine ihraç eden fabrika, Türkiye'nin ilk lityum iyon pillerini de üreterek hem savunma hem de özel sektöre yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

"Çalışmaya, üretmeye, yenilenmeye devam edeceğiz"

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, AA muhabirine, firmanın Türkiye için önemli ve stratejik ürünler ürettiğini söyledi.

Özdemir, 2 Nisan 1981'de Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde temelleri atılan fabrikanın hayırseverlerin desteğiyle Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına geçtiğini dile getirdi.

Türkiye'de ilkleri başardıklarını anlatan Özdemir, "44'üncü yılımızı kutluyoruz. Çalışmakla ve yenilikle geçen bir 44 yıl. Kurucularımızın vizyonel hedefleriyle yapmış oldukları enerji yatırımlarını hiçbir zaman teknolojiden kopmadan günün trendlerine uygun şekilde geliştirdik. Bugün geldiğimiz noktada dünya çapında rekabet edebilen yenilikçi ürünleri üretebiliyoruz. Bu bir serüven, durmayacak. Çalışmaya, üretmeye, yenilenmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Çekirdek bir şirketiz"

Özdemir, savunma sanayinin ülkenin gurur kaynağı olduğuna dikkati çekerek, pek çok platformda ürünleri yapıp teslim ettiklerini belirtti.

İhracat yolunda katkı sunmaya, uluslararası arenada Türkiye'nin gücünü ve prestijini artırmaya devam ettiklerini vurgulayan Özdemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz de şükürler olsun bu ekosistemde üretilen platformların, ürünlerin enerjisini oluşturuyoruz. Bunları hareket ettiren mekanizmalara enerji ve güç sağlıyoruz. Savunma sanayisindeki yerimiz, kara araçlarından deniz araçlarına, denizaltı araçlarından torpidolara, hava araçlarından dronlara, milli muharip uçağımızın bataryası ile uzay projelerinde kalifiye bataryaları üretme yolunda tüm gücümüzle çalışıyoruz.

ASPİLSAN Enerjinin sektörde önemli bir yeri var. Bunun sebebi de bağlı olduğumuz Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfının şirketlerinden biri olmamız. ASELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ firmalarımızın neredeyse bütün platformlarının enerjisini sağlayan çekirdek bir şirketiz. Toz ham maddeden pile, pilden enerji yönetim devreleri, bataryaları, mekanik tasarımları, kapları, kalıpları ve son ürüne ulaşıncaya kadar bütün üretim ve mühendislik hizmetlerini bu çatı altında veriyoruz."

NATO raporlarına göre, dünya ve Türkiye savunma sanayisinin daha akıllı sistemler haline geldiğine işaret eden Özdemir, "Sahada iş gören cihaz sayısı inanılmaz bir şekilde artıyor. Bu bağımsız çalışan bütün sistemlerin bir enerji kaynağına ihtiyacı var. O yüzden tesisimizin böyle kritik bir konumu ve özelliği var." dedi.

Özdemir, ayrıca şirket bünyesindeki AR-GE merkezleriyle batarya paketlerinin elektronik ve mekanik tasarımı ile yazılım geliştirmeleri üzerine çalışmalar gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

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