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Teknoloji, Savunma sanayisi

Savaş uçaklarının keskin gözü ASELPOD'da yeni teslimat

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, "En keskin milli teknolojik gözümüz ASELPOD, gelişmeye devam ediyor. Dünyanın en ileri teknolojileri, dünyanın en iyi savaş pilotlarının emrinde Hava Kuvvetlerimizin gücüne güç katıyor." ifadesini kullandı.

Göksel Yıldırım  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Savaş uçaklarının keskin gözü ASELPOD'da yeni teslimat

Ankara

Savaş uçaklarına hassas görüntüleme yeteneği kazandıran ASELPOD Hedefleme Podu Geliştirme ve Entegrasyon Projesi kapsamında yeni teslimat yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, Başkanlık tarafından, Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve ASELSAN tarafından yürütülen proje kapsamında 14. seri üretim saha kabul testleri tamamlanarak, teslimatı başarı ile gerçekleştirildi.

SSB Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "En keskin milli teknolojik gözümüz ASELPOD, gelişmeye devam ediyor. Dünyanın en ileri teknolojileri, dünyanın en iyi savaş pilotlarının emrinde Hava Kuvvetlerimizin gücüne güç katıyor. Savaş uçaklarında en kritik görevlerden birini üstlenen ASELPOD sisteminin geliştirilmesinde emeği geçen ASELSAN personelini ve alt yüklenicilerini tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Dost ve müttefik ülkelere çok sayıda teslimatı tamamlanan sistemin yeni ülkelere ihracatı için görüşmeler devam ediyor.

Özgün ve milli olarak geliştirilen ASELPOD'un sahip olduğu birçok fonksiyon, operasyonel olarak muadil ürünlerle eşdeğer düzeyde veya ilerisinde bir performans sergiliyor. Sistem, sahip olduğu ileri düzey görüntü işleme algoritmaları ile hedef takibi ve hedefleme fonksiyonlarını başarı ile icra edebiliyor.

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