Dolar
30.99
Euro
33.63
Altın
2,024.67
ETH/USDT
2,996.10
BTC/USDT
51,783.00
BIST 100
9,347.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konya’da "Sanayicilerle İstişare Toplantısı"nda konuşuyor.
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi

Milli savaş uçağı KAAN, ASELSAN ile "BİLGE KAAN" olacak

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, geliştirdikleri teknolojilerle milli muharip uçak KAAN'ı "BİLGE KAAN" yapacaklarını belirtti.

Göksel Yıldırım  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
Milli savaş uçağı KAAN, ASELSAN ile "BİLGE KAAN" olacak

Ankara

Akyol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin lider savunma ve teknoloji şirketi ASELSAN'ın KAAN projesine sağladığı katkıya ilişkin değerlendirmede bulundu.

ASELSAN'ın misyonunun KAAN'ı "BİLGE KAAN" yapmak" olduğunu vurgulayan Akyol, "Çelik kanatlar, Türk mühendisliğinin rüzgarı ve oyun değiştiren teknolojilerle en yükseklere ulaşacak. Arkasında nasıl bir gayret ve fedakarlık olduğuna bizzat şahidiz. Gece gündüz çalışan, KAAN'ı çok daha ileri teknolojik seviyelere taşıyacak olan başta Türk Havacılık Uzay Sanayii'ndeki çalışma arkadaşlarımızı, ASELSAN mühendislerimizi ve teknik ekiplerimizi, emeği geçen bütün paydaşları tebrik ederim. İstiklal ve istikbalimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Buna göre, ASELSAN özellikle üstün aviyonik teknolojileriyle KAAN'a güç katacak.

Bu kapsamda, şirketin kriptolu haberleşme, tanıma-tanıtma, veri linki, 3 boyutlu iç haberleşme, yer ve uydu tabanlı yaklaşma, seyrüsefer, yedek uçuş gösterge, TULGAR kaska monteli gösterge birimi, kızılötesi arama ve takip, bütünleşik elektro-optik hedefleme, kızılötesi füze ikaz ve görüntüleme, lazer ikaz, yönlendirilmiş kızılötesi karşı tedbir, güdümlü kitleri, uçuş kontrol sistemi sensörleri, entegre elektronik harp, AESA burun radarı, karşı tedbir atma gibi ASELSAN alt sistem ve ekipmanları KAAN'ın etkin şekilde görev yapmasına katkı sağlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan öğrenci ile sohbet etti
İstanbul polisinden "huzur uygulaması"
Türkiye ile Venezuela arasındaki 3 milyar dolar ticaret hacmi hedefi için işbirliğine devam ediliyor
'Uzaydaki yerimizi adım adım almaya başladık'
İBB Başkan adayı Kurum: "Bugün CHP, Kandil'in işaret ettiği 'Kent Uzlaşısı'nı yapmak üzere bir gayret içerisindedir"

Benzer haberler

Bayraktar AKINCI ASELFLIR-500 ile hedefi başarıyla vurdu

Bayraktar AKINCI ASELFLIR-500 ile hedefi başarıyla vurdu

Milli savaş uçağı KAAN, ASELSAN ile "BİLGE KAAN" olacak

TUSAŞ'ın Kahramanmaraş'ta uçak parçası üretecek tesisi açıldı

Türkiye yaklaşık 10 yılda 9 milli platformu uçurdu

Türkiye yaklaşık 10 yılda 9 milli platformu uçurdu
İhracatta 86 ülkeye ulaşan ASELSAN'ın yeni hedefi NATO ihaleleri ve Doğu Avrupa

İhracatta 86 ülkeye ulaşan ASELSAN'ın yeni hedefi NATO ihaleleri ve Doğu Avrupa
Selçuk Bayraktar'dan milli muharip uçak KAAN için tebrik mesajı: Türk Havacılığının Altın Çağı

Selçuk Bayraktar'dan milli muharip uçak KAAN için tebrik mesajı: Türk Havacılığının Altın Çağı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet