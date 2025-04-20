KEMANKEŞ 1 füzesi, Atış, Seyir ve Dalış Testi'ni başarıyla tamamladı
Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi, Atış, Seyir ve Dalış Testi'ni başarıyla tamamladı.
Ankara
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Bayraktar #KEMANKEŞ 1️⃣ 🏹🚀— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 20, 2025
Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi | Mini Cruise Missile with AI Tech. 🧠 🚀
▪️ Atış, Seyir ve Dalış Testi
▪️ Firing, Cruise & Dive Test#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/Iu6x4gSZkC