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Kocaelispor taraftarları, takımlarının Süper Lig’e yükselmesinin ardından İzmit Kent Meydanı’nda şampiyonluğu kutluyor
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Teknoloji, Savunma sanayisi

KEMANKEŞ 1 füzesi, Atış, Seyir ve Dalış Testi'ni başarıyla tamamladı

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi, Atış, Seyir ve Dalış Testi'ni başarıyla tamamladı.

20.04.2025 - Güncelleme : 20.04.2025
KEMANKEŞ 1 füzesi, Atış, Seyir ve Dalış Testi'ni başarıyla tamamladı

Ankara
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