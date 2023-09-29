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Teknoloji, TEKNOFEST, Savunma sanayisi

İnsansız kara aracı ASLAN tehditleri METE ile durduracak

ASELSAN tarafından geliştirilen insansız kara aracı ASLAN, Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi METE ile etkili ve hassas vuruş yeteneği kazandı.

Göksel Yıldırım  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
İnsansız kara aracı ASLAN tehditleri METE ile durduracak Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

İzmir

ASELSAN, Anadolu Ajansının (AA) 9. kez global iletişim ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST İzmir'de, özgün mühendisliğin gücüyle geliştirilen yerli sistemleri sergiledi.

Festivalde, ASELSAN'ın insansız kara aracı ASLAN, Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi METE ile entegre edilmiş şekilde yer aldı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insansız sistemlere 10 yıldan fazladır yatırım yaptıklarını, kara ve deniz alanlarında sistemleri bulunduğunu söyledi.

TEKNOFEST İzmir'de ASLAN ve ERTUĞRUL araçlarını sergilediklerini ifade eden Akyol, ERTUĞRUL Bomba İmha Robotu'nun envanterde görev yaptığını, bu yıl ihracatının da gerçekleştirildiğini belirtti. Akyol, ASLAN aracının da bu sene envantere girdiğini bildirdi.

İnsansız kara aracı çalışmalarında otonomiye özen gösterdiklerini ve bu alana özellikle yatırım yaptıklarını vurgulayan Akyol, şöyle konuştu:

"Sistemlerimizde yapay zeka bilgisayarı, otonom sürüş bilgisayarı ve silah yönetim bilgisayarı olmak üzere 3 katmanlı bir mimari var. Bu mimarinin üzerine değişik faydalı yüklerle farklı sınıflarda insansız kara araçları geliştiriyoruz. Özellikle son dönemde hassas mühimmatlarla hedefleri vurabilmek öne çıktı. Bu kapsamda Roketsan'ın lazer güdümlü METE mühimmatını yeni envantere giren ASLAN aracımıza entegre ettik. Otonom sürüş yapabilen ASLAN aracımız hedefi hassas şekilde vurabilecek kabiliyete erişmiş oldu. Meskun mahalde olsun, konvansiyonel savaşta olsun hassas hedefleme, işaretleme ve otonom yeteneklere sahip bu araçla tehdidi imha edebilmek ordumuzda fark yaratacak. Bu faydalı yükleri çeşitlendirerek değişik sistemlerle, kendi geliştirdiğimiz sensörlerle insansız kara araçlarımızı donatıyoruz. Bununla da yetinmiyoruz. Havayla denizi, denizle karayı entegre ettiğimiz çalışmalar da var. Önümüzdeki günlerde aynı anda hava araçlarının deniz araçlarıyla konuştuğu, ikisinin de otonom olduğu birtakım yeni gelişmeleri milletimizle paylaşacağız."

ASLAN'ın üst segmentinde TUNGA ve ERTUNGA araçlarını geliştirdiklerini anlatan Akyol, bu araçların da kalifikasyon testleri aşamasında olduğunu bildirdi.

Boyut büyüdükçe araçları daha etkili silahlara donatabildiklerine işaret eden Akyol, güdümlü mühimmatlar, değişik faydalı yüklerin kullanımının bu araçlarla gündeme geleceğini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu alanda önemli teşkilatlanmalar yaptığına değinen Akyol, ASELSAN'ın da buna yönelik olarak teknolojisini, yapılanmasını gün gün ilerlettiğini kaydetti.

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