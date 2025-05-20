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Teknoloji, Savunma sanayisi

Bayraktar KEMANKEŞ 2 füzesi Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği KEMANKEŞ 2 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi, Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı.

20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
Bayraktar KEMANKEŞ 2 füzesi Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı

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Bayraktar KEMANKEŞ 2 füzesi Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı

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