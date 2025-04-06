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Teknoloji, Savunma sanayisi

Bayraktar KALKAN DİHA PT-5 sistem tanımlama testini tamamladı

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KALKAN DİHA PT-5, sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı.

06.04.2025 - Güncelleme : 06.04.2025
Bayraktar KALKAN DİHA PT-5 sistem tanımlama testini tamamladı

Ankara
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