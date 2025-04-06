Bayraktar KALKAN DİHA PT-5 sistem tanımlama testini tamamladı
Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KALKAN DİHA PT-5, sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı.
Ankara
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#BayraktarKALKAN DİHA PT5 | VTOL PT5🛫✈️🛬— BAYKAR (@BaykarTech) April 6, 2025
✅ 62. Test Uçuşu | Sistem Tanımlama Testi
✈️ İrtifa: 8.000 Feet
☁️ Toplam Uçuş Süresi: 291 Saat
✅ 62nd Test Flight | System Identification Test
✈️ Altitude: 8,000 Feet
☁️ Total Flight Time: 291 Hours#MilliTeknolojiHamlesi🌍🇹🇷 pic.twitter.com/INFuHw0VCK