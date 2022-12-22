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Teknoloji, Savunma sanayisi

Bayraktar Akıncı, Gökçe Yeni Nesil Güdüm Kiti ile hedefini vurdu

Bayraktar Akıncı TİHA, milli ve özgün olarak geliştirilen Gökçe Yeni Nesil Güdüm Kiti ile gerçekleştirdiği test atışında hedefi yüksek hassasiyetle vurdu.

Uğur Aslanhan   | 22.12.2022
Bayraktar Akıncı, Gökçe Yeni Nesil Güdüm Kiti ile hedefini vurdu

İstanbul

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii liderliğinde yürütülen Bayraktar Akıncı Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor.

Bu kapsamda TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün (SAGE) geliştirdiği Gökçe Yeni Nesil Güdüm Kiti ile bugün gerçekleştirilen test atışı başarıyla tamamlandı.

Bayraktar Akıncı TİHA, Tekirdağ Çorlu'daki Bayraktar Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden atış testi icra etmek üzere havalandı. Bayraktar Akıncı, gövde altında taşıdığı Gökçe Güdüm Kiti'ne sahip 1.000 librelik MK-83 (Yaklaşık 455 kilogram) ile yaptığı atışta hedefi yüksek hassasiyetle vurdu.

İlk kez test edildi

Bayraktar Akıncı'nın 20 bin feet irtifadan lazerle işaretlediği hedefe yüksek hassasiyetle angaje olan Gökçe Güdüm Kiti, bir insansız hava aracında ilk kez test edildi. Başarıyla tamamlanan atış testini Keşan'daki Bayraktar TB2 Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Bayraktar TB2 İHA da görüntüledi.


Baykar bu yıl 18 farklı ülkeye 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdi

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Baykar, yaklaşık 20 yıl önce insansız hava araçları geliştirmeye başladığı ilk andan bugüne kadar toplam gelirinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti.

Geçen yıl Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından savunma ve havacılık sektörlerinde ihracat lideri olduğu açıklanan Baykar, 2022'de ise 18 farklı ülkeye 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdi.

Baykar'ın 2022'de imzaladığı sözleşmelerin yüzde 98'ini ihracat anlaşmaları oluşturdu. Bu yıl itibarıyla Bayraktar TB2 SİHA'lar, son olarak Arnavutluk ile imzalanan sözleşmesiyle birlikte toplamda 27 ülkeye ihraç edildi. Bayraktar AKINCI TİHA için ise 5 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı.

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