Sağlık

Zihinsel engelli kızlara öz bakım becerisi kazandırılması için mobil uygulama geliştirildi

Konya'da hafif düzey zihinsel engelli kızlara ergenlik sürecinde öz bakım ve hijyen eğitimini mobil uygulama üzerinden veren "Bağımsız Yapabilirim" projesi hayata geçirildi.

Abdullah Doğan  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
Zihinsel engelli kızlara öz bakım becerisi kazandırılması için mobil uygulama geliştirildi Fotoğraf: Abdullah Doğan/AA

Konya

Hafif düzey zihinsel engelli kız çocuklarının bağımsız hijyen yönetimi için geliştirilen "Bağımsız Yapabilirim" uygulaması, video ve oyun tabanlı öğrenme modülü içeriyor.

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacer Alan Dikmen'in yürütücülüğünde geliştirilen uygulama, hijyen eğitimi ve öz bakım davranışlarını oyunlaştırılmış içeriklerle destekliyor.

"Literatürde büyük bir boşluk vardı, ihtiyaçtan yola çıktık"

Doç. Dr. Dikmen, AA muhabirine, zihinsel engelli bireylerle ilk kez bu projeyle çalışma fırsatı bulduğunu söyledi.

Literatür incelemesinde hem annelerde hem öğretmenlerde özellikle ergenlik dönemindeki hafif düzey zihinsel engelli kız öğrencilere yönelik geliştirilen bir mobil eğitim aracı olmadığını belirlediklerini anlatan Dikmen, "Bu eksikliklerden sonra bu alanda çalışmaya karar verdim. Direkt ihtiyaca odaklandık ve bir çözüm getirmek istedik." dedi.

Dikmen, projenin kadın sağlığı hemşireliği ve ebelik alanının yanı sıra özel eğitim ve yazılım mühendisliği disiplinlerinden akademisyenlerin ortak çalışmasıyla yürütüldüğünü bildirdi.

Aynı zamanda projede araştırmacı olan Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Sarı'dan da proje sürecinde destek ve danışmanlık aldığını anlatan Dikmen, şunları kaydetti:

"Yazılım süreci ise mühendislik ekibi tarafından yürütüldü. Bu uygulamanın içinde hem eğitim videolarımız var hem de oyun videolarımız var. Çocuklar da oyunları zevkle oynuyor. El hijyeni ve özel dönem hijyeninde neden annelerine bağımlı olsunlar? En azından günlük öz bakım uygulamalarında bağımsızlığı kazandırabilirsek çocuklarımıza faydalı oluruz."

41 öğrenci ve anneleriyle pilot çalışma yürütüldü

Dikmen, uygulamanın deney grubunda 41 kız öğrenci ile annenin yer aldığını belirterek, "Öğrencilerin okullarındaki öğretmenler de uygulamayı indirdi. İlk izlenimler oldukça olumlu. Çocukların hem videoları hem oyunları ilgiyle takip ettiğini görüyoruz. Uygulama açık mağaza yayınında." dedi.

Mobil uygulama geliştirme süreçlerinin yüksek maliyetli olduğuna işaret eden Dikmen, projenin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklendiğini sözlerine ekledi.

