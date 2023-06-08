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Sağlık

Yeni kalp nakli yöntemi nakil bekleyen hastalara umut olabilir

ABD’li araştırmacılar, 2019'da ilki yapılan kalp nakli yönteminin en az, beyin ölümü gerçekleşen hastalardan alınan kalple yapılan ameliyatlar kadar başarılı olduğunu ve kalp donörlerinin sayısını yüzde 30 artıracağını bildirdi.

Zeynep Katre Oran  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Yeni kalp nakli yöntemi nakil bekleyen hastalara umut olabilir

Ankara

Duke Health doktorlarınca yürütülen ve “New England Journal of Medicine” dergisinde yayımlanan çalışma, bulunan yeni yöntemin nakil bekleyen hastaların şansını artırması üzerinde duruyor.

Araştırmacılar, "Ani Kalp Ölümü Sonrası Kalp Nakli (DCD)" adlı yeni yöntemin, dolaşım sistemlerinin iflasıyla ölen hastalardan alınan kalbin yeniden çalıştırılarak nakledilmesi suretiyle uygulandığını belirtti.

Yeni yöntemle nakiller daha başarılı

Araştırma, yarısı yeni metotla, diğer yarısı geleneksel metotla kalp nakli olan 180 hasta üzerinde gerçekleştirildi.

Altı ay boyunca gözlemlenen hastalarda yeni yöntemle kalp nakli olanlarda yüzde 94, geleneksel yöntemle nakil yapılanlarda ise yüzde 90 hayatta kalma oranı kaydedildi.

Bu yeni yöntemin, kalp donörlerinin sayısını yüzde 30 artıracağını vurgulayan araştırmacılar, binlerce hastanın nakil şansı elde edebileceğini bildirdi.

Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Departmanı'ndan araştırmacı Dr. Jacob Schroder, iki nakil türünde de kalp tipinin benzer olduğunu gösteren nesnel verilere sahip bulunduklarını belirterek, “DCD” metodu ile nakil merkezlerinde karşılaşılan engellerin önüne geçileceğini kaydetti.

Söz konusu yöntem, ilk kez 2019'da ABD'de yine Duke Üniversitesi doktorları tarafından kullanılmıştı.

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