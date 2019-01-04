Yabancı hastanın göz sağlığı için ilk tercihi Türkiye

İSTANBUL - Hatice Şenses

Uluslararası Oftalmoloji Konseyi Üyesi Doç. Dr. Murat Uyar, Türkiye'nin, hekimlik kadrolarında üst düzey uzmanlaşmış nitelikli insan kaynağı, coğrafi yapısı, mevsimsel avantajları, kaliteli sağlık hizmeti sunumu, dünya standartlarında teknolojik ve tıbbi donanımı, Avrupa'ya kıyasla yüzde 60'lara varan uygun fiyat avantajı ve geleneksel konukseverliği gibi unsurlarla özellikle göz tedavilerinde dünyanın gözdesi ve ilk tercih olarak görüldüğünü belirtti.

Doç. Dr. Murat Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye göz tedavileri için gelen hasta grafiğinin, genel sağlık turizm grafiği paralelinde her geçen yıl yükseldiğini söyledi.

Sağlık turizminde Türkiye'nin tercih edilmesinde, üst düzeydeki sağlık ve kaliteli altyapı olanaklarıyla otelcilik hizmetlerine kısa sürede ve uygun fiyatlarla ulaşabilmenin en önemli neden olduğunu ifade eden Uyar, şu bilgileri verdi:

"Türkiye 4 saatlik uçuş mesafesinde yaklaşık 1,5 milyar insana ve 60 ülkeye hitap eden önemli bir coğrafi konuma sahip, Asya ve Avrupa arasında bir köprü niteliğinde. Ayrıca, vize istemediği veya e-vize verebildiği ülke sayısının 117 gibi yüksek olması, Türk Hava Yolları gibi dünyada en çok noktaya uçuş yapan bir ulusal hava yolu markası ile ulaşım kolaylığı sayesinde Türkiye, sağlık turizmi için en ideal bölge olarak değerlendirilmektedir. Hükümetler arası kolaylaştırıcı anlaşmalar ve özel sektörün girişimciliği sayesinde de bu alanda sinerji yakalanmış durumda.

Özellikle gözlükten kurtulma işlemlerinde hastanede dahi yatmadan birkaç günlük otel konaklamaları sonrası kişilerin ülkelerine dönmesi, maliyetlerini düşürüyor. Diğer göz ameliyatlarında da hastanedeki yatış süreleri genelde birkaç günü geçmiyor. Hastalar ve varsa refakatçileri genelde bir haftayı geçmeyen kontrolleri için makul fiyatlardaki oteller sayesinde konaklama masraflarını kısarak turistik etkinliklere de zaman ayırabiliyor."

Yabancı hastaya her şey dahil hizmet paketi"

Doç. Dr. Murat Uyar, Türkiye'nin, tarihi, doğası, tesisleri, konukseverliğiyle önemli bir turizm ülkesi olduğunu ve son yıllardaki gelişmelerle sağlık turizminde de tercih edilen ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Sağlık turizmi için Türkiye'ye, en çok Almanya, Libya, Rusya, Irak, Hollanda, Azerbaycan, İngiltere, Romanya, Norveç, Bulgaristan vatandaşlarının geldiğini, ayrıca Orta Doğu, Afrika ülkeleri ile Türk Cumhuriyetlerinden de yoğun ilgi başladığını dile getiren Uyar, şöyle devam etti:

"Almanya, Fransa, İngiltere ve Hollanda başta olmak üzere hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinden gelen hastaların bir bölümünü de Avrupa ülkeleri vatandaşı olan Türkler oluşturuyor. Ayrıca KKTC Sağlık Bakanlığı'nın ülkemizdeki hastanelerle yapmış olduğu anlaşmalar sayesinde Kıbrıs'tan gelen hastalar da Türkiye'de tedavi olmaktadır. Son 5 yılda çevre ülkelerde yaşanan savaşlar ve bölgesel iç karışıklıklar nedeniyle Türkiye'ye sığınan yabancılar da bu statüde tedavi ediliyor."

Doç. Dr. Murat Uyar, yurt dışı uçak bileti ve konaklama teşvikleri kapsamında yurt dışından gelen hastalara her şey dahil hizmet paketleri de sunulabildiğini ifade ederek, bu kapsamda, gözlükten kurtulma lazerleri başta olmak üzere, katarakt, glokom, kornea nakli, retina ameliyatlarının ilk sıralarda yer aldığını anlattı.

Göz için en çok İstanbul tercih ediliyor

Çevre coğrafyalardaki savaş ve terör olayları nedeniyle çok sayıda göz yaralanması vakasının da Türkiye'ye geldiğini belirten Uyar, şunları kaydetti:

"Bir yandan sağlık hizmetlerinin pahalı ve bekleme sürelerinin uzun olduğu Amerika, İngiltere, Hollanda ve Kanada gibi ülkelerden, diğer yanda olanakları çok elverişli olmayan az gelişmiş ülkelerden gelen hastalar Türkiye'deki hastanelerde tedavi oluyor. Özellikle hekimlik kadrolarında üst düzey uzmanlaşmış nitelikli insan kaynağının yanı sıra coğrafi yapısı, mevsimsel avantajları, kaliteli sağlık hizmeti sunumu, dünya standartlarında teknolojik ve tıbbi donanımı, Avrupa'ya kıyasla yüzde 60'lara varan uygun fiyat avantajı, dünyada hızla artan yaşlı nüfusa nazaran genç ve dinamik nüfusu ve tüm bunlara ek olarak geleneksel konukseverliği ile Türkiye özellikle göz tedavilerinde dünyanın gözdesi ve ilk tercih olarak görülüyor. Ayrıca Türk hekimlerinin vaka sayılarının diğer ülkelere nazaran daha fazla olması, yüksek teknoloji ile başarılı sonuçlar, hastaların göz ameliyatları için Türkiye'yi tercih etmelerinde en önemli sebeptir."

Tedavide özellikle lazer göz cerrahisi teknolojisiyle çığır açıldığını, bununla birlikte, gerçekleştirilen bütün göz ameliyatlarının sayısının da önemli ölçüde arttığını vurgulayan Uyar, Türk cerrahlarının vaka sayılarının çok ve sonuçlarının iyi olmasının hastaların güvenle operasyon olmalarına olanak tanıdığını söyledi.

Uyar, Türkiye'deki birçok özel hastanenin yüksek düzeyde teknolojiye sahip olduğunun, kaliteli hizmet verdiğinin, sağlık turizmi konusunda uluslararası düzeyde önemli tanıtım çalışmaları yaptığının bilindiğini ifade ederek, göz sağlık turizmi için sırasıyla en çok İstanbul, Antalya ve Ankara'nın tercih edildiğini sözlerine ekledi.

