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Sağlık

Vücutta yüksek demir oranı kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor

Imperial College London'da yapılan araştırma vücuttaki yüksek demir mineralinin kalp hastalıkları riskini azalttığını ortaya koydu.

Muhammet Nusret Altun   | 17.07.2019
Vücutta yüksek demir oranı kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor

Ankara

Demir mineralinin yüksekliğinin kalp hastalığına yakalanma riskini düşürdüğü açıklandı.

Techexplorist'in haberine göre, İngiltere'de Imperial College London Üniversitesinde demir mineralinin vücuttaki oranının hastalıklarla ilişkisi üzerine bir araştırma yapıldı.

Yaklaşık 500 bin kişinin genetik verilerini inceleyen bilim insanları, demir mineralinin 900'den fazla hastalıkta önemli rol oynadığını ortaya koydu.

Çalışmaya göre, vücuttaki yüksek demir oranı, kolesterol ve damar sertliğinin azalmasını sağlıyor.

Öte yandan çalışmada, normalin üzerinde demir seviyesine bağlı potansiyel riskler de açıklandı. Buna göre, demir yüksekliği, pıhtılaşmayı, felç ve bakteriyel cilt enfeksiyonu riskini artırıyor.

Çalışmanın sonuçlarına ilişkin konuşan doktor Dipender Gell, "Demir vücut için önemli bir mineral ve oksijenin vücutta dolaşımını sağlamada kritik role sahip. Vücuda doğru oranda demir almak önemli, az olduğunda kansızlık, çok olduğunda ise çeşitli damar sorunlarına neden olabiliyor." dedi.

Gell, çalışmada vücuttaki doğal demir oranlarına göre inceleme yapıldığının altını çizerek, dışarıdan demir takviyesinin çalışmaya dahil edilmediğini söyledi.

Doktor Gell, bulguların, konu üzerine daha kapsamlı araştırmaların yapılması gerekliliğini ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.

Çalışma, Amerikan Kalp Derneği dergisinde yayımlandı.

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