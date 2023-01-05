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Sağlık

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği'nin yeni başkanı Prof. Dr. Nuri Aydın oldu

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği (ÜHBD) Başkanlığına seçildi.

Elif Küçük   | 05.01.2023
Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği'nin yeni başkanı Prof. Dr. Nuri Aydın oldu

İstanbul

İÜC'den yapılan açıklamada, Türkiye'deki üniversite hastaneleri ile sağlık uygulama araştırma merkezlerinin sorunlarını değerlendirmek, çözüm yolları üretmek, bilgi ve deneyimlerini paylaşmak, çağdaş sağlık hizmetiyle birlikte eğitim ve araştırma faaliyetlerini etkinleştirilmek, ortak hareket etmeyi sağlamak amacıyla 2009'da kurulan ÜHBD'nin yönetiminin, üniversite hastanesi bulunan üniversitelerin rektörlerinden oluştuğu hatırlatıldı.

ÜHBD'nin önceki başkanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü görevini tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi olarak atanması ile birlikte tüzük gereği görevden ayrıldığı aktarılan açıklamada, bunun üzerine 4 Ocak'ta yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu toplantıda birliğin başkanlığına İÜC Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın'ın seçildiği ve ÜHBD'nin 4'üncü başkanı olduğu aktarıldı.

ÜHBD'nin başkan yardımcılığına Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun seçildiği belirtilen açıklamada, yönetim kurulunda ise İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'in yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, İÜC Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Özsarı'nın da derneğin genel sekreteri olduğu belirtildi.

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