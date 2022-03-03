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Sağlık

Türkiye'de 49 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,13 ve birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,96 oldu.

Burcu Çalık Göçümlü   | 03.03.2022
Türkiye'de 49 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Türkiye'de son 24 saatte 398 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 398 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 66 bin 873 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,13, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,96 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 870 bin 323 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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