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Sağlık

Türkiye Parkinson Hastalığı Derneğinden "erken tanı" uyarısı

Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer, "Erken tanı ve multidisipliner yaklaşımla Parkinson hastalarında yaşam kalitesini korumak mümkündür." ifadesini kullandı.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
Türkiye Parkinson Hastalığı Derneğinden "erken tanı" uyarısı

Ankara

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. Tokçaer, Dünya Parkinson Günü kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, belediyenin konferans salonundaki fuaye alanında Parkinson hastalığına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte konuştu.

Prof. Dr. Tokçaer, Parkinson hastalığının, beyinde dopamin üreten hücrelerin hasarıyla ortaya çıkan ilerleyici bir nörolojik bozukluk olduğunu belirterek, en sık görülen belirtilerinin titreme, hareketlerde yavaşlama, kaslarda katılık, denge ve koordinasyon sorunları, yutma ve konuşma güçlükleri ile bilişsel işlevlerde azalma olduğunu kaydetti.

Belirtilerin genellikle yavaşça ortaya çıkıp zamanla ilerlediğini anlatan Prof. Dr. Tokçaer, "Denge ve yürüme bozuklukları, yutma, konuşma sorunları Parkinson hastalığının geç dönemlerinde ortaya çıkar. Bilişsel işlev bozukluğu yine hasta yaşının ve hastalık süresinin ilerlemesiyle belirir. Parkinson hastalığı motor belirti ve bulgular dışında uyku bozuklukları, depresyon, anksiyete, kabızlık, idrara sıkışma, pozisyon değişimi ile tansiyon düşmesi, ağrı, yorgunluk ve bilişsel bozukluklar gibi geniş bir yelpazede yer alan motor dışı belirtileri de olan bir hastalıktır." bilgisini verdi.

Bu sorunlara ilişkin farkındalığın, hasta ve yakınlarının hekimi zamanında bilgilendirmesini ve tedavide gerekli düzenlemeleri sağlayacağını aktaran Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer, "Erken tanı ve multidisipliner yaklaşımla Parkinson hastalarında yaşam kalitesini korumak mümkündür. Düzenli nörolojik kontroller, sağlıklı yaşam tarzı ve destekleyici tedaviler hastalığın seyrinde fark yaratmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Tokçaer, Parkinson hastalığına yönelik tedavi uygulamalarının son yıllarda geliştiğine de dikkati çekti.

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