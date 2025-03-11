Türk Kızılaydan Ege'deki rekortmen kan bağışçılarına plaket
Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi'ne en çok bağışta bulunan 10 kişiye plaket takdim edildi.
İzmir
Bayraklı ilçesindeki merkezde düzenlenen törende konuşan Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş, plaket verilen bağışçıların şimdiye kadar 237 ile 152 ünite kan vererek birçok insanın hayatını kurtardığını söyledi.
Kanın sürekli ihtiyaç olduğunu hatırlatan Dolaş, bağışçıların ramazan ayında da kan vermeleri için iftar sonrası çalışma yürüttüklerini belirtti.
Dolaş, Ege Bölge Kan Merkezi olarak yapılan kan bağışlarıyla bölgede bulunan 95 hastanenin ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.
Vatandaşları kan bağışına davet eden Dolaş, "Kritik stok seviyesinin kesinlikle altında değiliz. Ancak kan bağışı sayıları düşmesin diye mutlaka vatandaşlarımızın kan bağışına teşrif etmeleri hayati önem arz etmektedir. Günlük olarak Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğünün alması gereken kan 1000 ile 1500 ünite arasında. Türkiye genelinde ise almamız gereken kan minimum 10 bin ünite. Bunları ünite olarak ifade ediyorum. Bileşene vurduğumuz zaman '1 kan 3 can' sloganı tam olarak buradan gelir. 10 bin kan bağışı, 30 bin bileşen yapıyor." dedi.
Barış Dolaş, birçok konuda olduğu gibi İzmirlilerin kan bağışı konusunda da duyarlı olduğunu vurgulayarak, "Kök hücresi numunesi konusunda açık ara Türkiye'de birinci. Kadın kan bağışçısı oranı konusunda da İzmir lider durumda." diye konuştu.
Kızılay kan bağışçısı Aydın Cilantlı ise 1994 yılından bu yana 234 ünite kan bağışında bulunduğunu söyledi.
Verdikleri plaket nedeniyle yetkililere teşekkür eden Cilantlı, "Kan verirken sağlıklı ve huzurlu hissediyorum. Kan vermek hiç zor değil. Geliyoruz, burada çift ünite kan veriyoruz. Bir saat yatıyoruz sonra kuş gibi kalkıyoruz. Zorluğu yok." dedi.
Şeref Ergin ise 167 kere kan bağışında bulunduğu, herkesi kan ya da trombosit bağışı yapmaya davet ettiğini ifade etti.
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