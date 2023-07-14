Dolar
26.15
Euro
29.36
Altın
1,956.37
ETH/USDT
1,990.00
BTC/USDT
31,141.00
BIST 100
6,418.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Türk Kızılay, 15 Temmuz'da 155 noktada kan bağışı toplayacak

Türk Kızılay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ülke genelinde 155 noktada kan bağışı toplama çalışması yürütecek.

Kübra Ağaçyetiştiren  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
Türk Kızılay, 15 Temmuz'da 155 noktada kan bağışı toplayacak

Ankara

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, Kızılay'ın, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şubeleri, üyeleri, gönüllüleri ve profesyonel birimleriyle sahada, demokrasi mücadelesinde milletinin yanında olduğuna işaret edildi.

Kızılay ekiplerinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yılında da meydanlarda yerini alacağı belirtilen açıklamada, yurt genelinde 155 noktada kan bağışı ekibi planlaması yapıldığı bildirildi.

Vatandaşlara bağış çağrısı yapılan açıklamada, kan bağışında bulunmak isteyenlerin, ekiplerin bilgilerine mobil kan bağışı uygulaması ve "kanver.org" web sitesi üzerinden ulaşabileceği kaydedildi.

Açıklamada, Türk Kızılayın 155 yıllık tarihinde yer alan savaşlarda, afetlerde, salgın hastalıklarda milletinin "kara gün dostu" olduğu ve bunu sürdüreceği vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB Başkanı İmamoğlu'na Tuzla Belediye Başkanına hakaretten dava
Taksim Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okundu
Yerinde Dönüşüm projesine başvurular 17 Temmuz'da başlıyor
Bartın'da selin izleri siliniyor
Milas-Bodrum Havalimanı yolunda ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Türk Kızılay, 15 Temmuz'da 155 noktada kan bağışı toplayacak

Türk Kızılay, 15 Temmuz'da 155 noktada kan bağışı toplayacak

İş dünyasından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajları

TİHEK Başkanı Kılıç, FETÖ mensuplarının 15 Temmuz öncesindeki hak ihlallerini anımsattı

İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz fotoğrafları sergisi

İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz fotoğrafları sergisi

Hain darbe girişiminin 7. yılında iş dünyasından "milli irade" mesajı

Hain darbe girişiminin 7. yılında iş dünyasından "milli irade" mesajı
FETÖ'cü hainlerin şehit ettiği özel harekat polisi oğlunun acısı ilk günkü gibi taze

FETÖ'cü hainlerin şehit ettiği özel harekat polisi oğlunun acısı ilk günkü gibi taze
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet