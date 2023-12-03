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Sağlık

Türk doktorlar, Bosna Hersek'te yoğun bakım ve organ nakli tecrübelerini aktardı

Türk doktorlar, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "genel yoğun bakım eğitimi ve organ bağışı" konulu programda tecrübe ve deneyimlerini Bosna Hersekli meslektaşlarıyla paylaştı.

Bedrudin Brljavac, Lejla Biogradlija  | 03.12.2023 - Güncelleme : 03.12.2023
Türk doktorlar, Bosna Hersek'te yoğun bakım ve organ nakli tecrübelerini aktardı

Bosna Hersek

Bosna Hersek Federasyonu Sağlık Bakanlığı, Türkiye Organ Nakli Vakfı ve Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği işbirliğinde düzenlenen eğitim programına Bosna Hersek'ten 60'tan fazla sağlık çalışanı katıldı.

Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'te organ bağışı ve naklinin geliştirilmesine yönelik kapsamlı eylem planı yürüttüklerini belirterek, "Organ bağışında organ teminine yönelik çalışma yapabilmek için yoğun bakım hizmetlerinin gelişmiş olması gerekiyor. Bu nedenle yoğun bakım kursunu dahil ettik." dedi.

Bosna Hersek'te teknik donanım ve sistem işleyişinin geliştirilmesi ihtiyacını tespit ettiklerini dile getiren Kahveci, "Türkiye, organ bağışı ve naklinde yetkin ve donanımlı durumda. Uzun yıllara dayanan bir tecrübemiz var." diye konuştu.

Kahveci, Balkan ülkelerinde organ bağışı ve nakline ilişkin yasal altyapının geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, toplumda da organ bağışına ilişkin farkındalık oluşturulması için çalışma yapılmasının önemini vurguladı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı ve Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oktay Demirkıran da Bosna Hersekli meslektaşları ile bilgi paylaşımı için Saraybosna'da bulunduklarını ifade ederek, "İki günlük kurs programı gerçekleştirdik ve onlarla kendi deneyimlerimizi ve teorik bilgileri paylaştık." dedi.

Geri bildirimlerin de çok olumlu olduğunu aktaran Demirkıran, Bosna Hersek Federasyonu Sağlık Bakanlığı ile işbirliğine devam edeceklerini söyledi.


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