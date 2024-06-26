Dolar
32.93
Euro
35.23
Altın
2,311.96
ETH/USDT
3,374.20
BTC/USDT
61,403.00
BIST 100
10,570.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Tokat'ta 5 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

Tokat'ta 5 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyor.

Ekber Türkoğlu  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Tokat'ta 5 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

Tokat

Kentte son bir haftada vücuduna yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan 5 kişi, Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.

KKKA tanısıyla hastanede tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu yıl 1 Ocak-26 Haziran tarihlerinde ise vücuduna kene yapıştığı için Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü ile acil servise 450 kişi başvurdu.

Hastalık tanısı konulan ve Enfeksiyon Hastalıkları Servisinde tedavi edilenlerden 31'i taburcu edildi, 4 hasta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi, 5 kişinin tedavisi ise aynı serviste sürüyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gençlik kamplarından koruma ve bakım altındaki 14 bin 441 çocuk yararlandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Varşova'da Polonyalı mevkidaşı Sikorski ile görüştü
Mardin'de 37 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 30 kişi törenle anıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreterliği görevine seçilen Rutte'yi tebrik etti
Bolu'da 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı

Benzer haberler

Tokat'ta 5 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

Tokat'ta 5 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

Coğrafi işaretli Erbaa bağ yaprağında 15 bin ton rekolte bekleniyor

Tokat'ta üniversitenin "böcek müzesi"nde binden fazla tür bulunuyor

Çiftçilere hububat zararlılarını ve keneleri yiyen "Peygamberdevesi böceğini öldürmeyin" uyarısı

Çiftçilere hububat zararlılarını ve keneleri yiyen "Peygamberdevesi böceğini öldürmeyin" uyarısı
Tokat'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle marketin camları kırıldı, 5 kişi yaralandı

Tokat'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle marketin camları kırıldı, 5 kişi yaralandı
Tokat'ta 3 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

Tokat'ta 3 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet