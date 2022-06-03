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Sağlık

Teknopark İstanbul'da Türkiye'nin ilk tıbbi aromatik bitki dijital kütüphanesi kuruluyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kozmetik Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazan Demir, Teknopark İstanbul'da, Türkiye'nin ilk tıbbi aromatik bitki dijital kütüphanesinin kurulacağını bildirdi.

Osman Akça   | 03.06.2022
Teknopark İstanbul'da Türkiye'nin ilk tıbbi aromatik bitki dijital kütüphanesi kuruluyor Fotoğraf: Osman Akça/AA

Muğla

Demir, Muğla'daki merkezde yaptığı açıklamada, merkezin ülke genelinde kozmetik alandaki ilk akademik merkez olduğuna dikkati çekerek, MSKÜ bünyesinde kurulan Türkiye'nin ilk ve tek Kozmetik Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezinin kendisinin hazırladığı bir proje olduğunu söyledi.

Projenin GEKA destekli olduğunu anlatan Demir, merkezde 30 kişinin daimi olarak çalışabileceği, yaklaşık 500 kadının da yılda 3 ay geçici işçi formunda çalışabileceği şekilde planlandığını belirtti. Tamamen kendi kendine yetebilen bir sistem kurgulandığını anlatan Demir, "Yağmur suyunu sarnıçlarda biriktirecek, tamamen doğal üretim yapacak ve atıklarıyla da biyodizel yakıt üretecek kendi enerjisini, suyunu bile üretebilen, sıfır atıkla çok yüksek kaliteli üretim yapan bir sistem." dedi.

Demir, merkezde şu an çok sayıda bitki olduğunu, bunların bir kısmının tıbbi, bir kısmının aromatik, bir kısmının tamamen koku, bir kısmının da renk amacıyla kullanıldığını ifade etti. Merkezin bu konuda çok büyük bir kütüphane olduğuna değinen Demir, şöyle konuştu:

"Şu anda Teknopark İstanbul'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yaptığım yürüyen bir proje var. Dijital bir kütüphane kuruyoruz. Türkiye'nin ilk bitkisel veri tabanlı dijital kütüphanesini kuruyoruz. Bu verileri herkesin kullanımına, belli şifreler ve belli kurallar doğrultusunda, bütün dünyaya açtığımız özel bir veri tabanı oluşturuyoruz. Elde ettiğimiz bilgileri, çiçekleri, her şeyi kontrollü bir kullanım için sadece ülkemize ve bölgeye değil küresel çapta açıyoruz. Böyle bir veri tabanı ve kütüphane oluşturmak çok uzun zaman alacak bir yolculuk. Sonuçlanan patentlerimiz var. Proje ülkemize önemli bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Esasen elimizde bu veri tabanına girilmeye başlanan 30 yılı aşkın bir süreyi bulan çalışmalarımıza ait çok sayıda veri olup araştırmalarımız devam edecek ve tek bir dijital kütüphane çatısı altında toplanacak."

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