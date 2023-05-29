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Sağlık

Sigaranın çevreye verdiği zararı göstermek için "izmarit toplama" etkinliği yapılacak

Sağlık Bakanlığınca, izmaritlerin doğaya verdiği zararları ön plana çıkarmak için orman, deniz ya da göl kenarından izmarit toplanacak ve bölgenin öncesi ve sonrasının fotoğrafları çekilerek sergilenecek.

Yeşim Sert Karaaslan  | 29.05.2023 - Güncelleme : 29.05.2023
Sigaranın çevreye verdiği zararı göstermek için "izmarit toplama" etkinliği yapılacak

Ankara

AA muhabirinin Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, tütün kullanımı ve tütün dumanına maruziyet, bireyin dışında her yaş grubu için sağlığı olumsuz etkilerken, tütün ve tütün ürünleri kullanımına karşı Sağlık Bakanlığınca farklı çalışmalar yürütülüyor.

Türkiye genelinde planlanan 31 Mayıs etkinlikleri kapsamında, tütünün çevreye ve sağlığa verdiği zararlar konusunda toplumun farkındalık düzeyini artırmayı amaçlayan faaliyetlerin ülke genelinde eş zamanlı olarak yürütülmesi için 81 ile resmi yazı gönderildi.

Bu kapsamda tüm illerde, "İzmarit Değil Tohum At", "Zehire Değil Gıdana ve Geleceğine Yatırım Yap", "Çocuklarına Zehir Saçan Tütün Tarlası Değil Oksijen Salan Ormanlar Bırak" gibi sloganlarla desteklenen, tohum, fide ve fidanların toprakla buluşacağı, özellikle ailelerin çocuklarıyla birlikte zaman geçirerek eğlenebilecekleri etkinlikler düzenlenecek.

Temiz gıda ve su kaynaklarına dikkati çekmek üzere, "Doğaya Daha Yakından Bak" sloganıyla illerde yer alan koru, orman, deniz ya da göl kenarındaki izmaritlerin doğaya verdiği zararları ön plana çıkaracak izmarit toplama etkinliği yapılacak. Bu faaliyetlere ilişkin "öncesi" ve "sonrası" şeklinde fotoğraflar çekilerek karşılaştırma yapılacak ve bu fotoğraflar şehir merkezlerinde, kişilerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde sergilenecek.

İsteyen vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapılacak

Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının sağlık ve çevre zararları konusunda insanların yoğun olarak kullandığı alışveriş merkezleri, sinema gibi yerlerde kurulacak stantlarda bir hafta boyunca "ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı" ve ilde faaliyet gösteren sigara bırakma poliklinikleri ile kapalı alanlarda tütün ürünü kullanımı durumunda vatandaşların ihbarda bulunabilecekleri "ALO 184 SABİM Hattı" hakkında bilgilendirme yapılacak.

İsteyen vatandaşlara karbonmonoksit (CO) ölçümü gerçekleştirilecek.

Tüm sağlık kuruluşları ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlere dumansız hava sahası ile sigaranın zararlarının anlatıldığı afiş ve benzeri bilgilendirme materyalleri asılacak.

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