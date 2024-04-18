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Şanlıurfa'da boğazına cisim kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde nefes borusuna cisim kaçan öğrenci, okul müdürünün Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Rauf Maltaş  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Şanlıurfa'da boğazına cisim kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Şanlıurfa

Şehit Nusret İmam Hatip Ortaokulundaki bir erkek öğrencinin boğazına cisim kaçtı.

Öğrencinin nefes alamadığını fark eden okul müdürü Mehmet Macar, Heimlich manevrasıyla cismi çıkararak çocuğun nefes almasını sağladı.

Öğretmenin öğrenciye müdahale anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.


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