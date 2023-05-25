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Ankara'da şiddetli yağış etkili oluyor. -VTR- Ankara’da sağanak yağış nedeniyle bazı araçlar sular altında kaldı. (Eryaman)
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Sağlık

Şanlıurfa Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 41'i tamamlandı

Şanlıurfa'da gelecek yılın sonunda hizmete girmesi planlanan şehir hastanesinin inşaatında çalışmalar sürüyor.

Rauf Maltaş  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
Şanlıurfa Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 41'i tamamlandı

Şanlıurfa

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Vekili Dr. Faruk Günak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2021 yılında inşaatına başlanan hastanedeki çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

İnşaatın en zor kısımlarının ve kaba inşaatının büyük oranda tamamlandığını belirten Günak, inşaatın betonarme yapısının ise çok daha hızlı ilerlediğini dile getirdi.

Günak, yaklaşık 500 bin metrekare kapalı alana sahip hastanenin 1700 olan yatak kapasitesinin ihtiyaca göre artırılabilecek şekilde planlandığını vurguladı.

İnşaatta yaklaşık bin kişinin çalıştığını aktaran Günak, şöyle devam etti:

"Şu anda 1700 yataklı hastanenin kaba inşaatının yüzde 41'i bitti. Planlamada 4 kule şeklinde genel, doğum, kalp ve onkoloji hastanesi olarak planlanıyor. Hastane inşallah 2024 gibi hizmete açılacak. İnşaat tamamen bittiğinde değerlendirme yine yapılır. 1700 yatağın 2 binin üzerine çıkma kapasitesi var. Hastanenin hem bölgemize hem Şanlıurfa'mıza daha sağlıklı hizmet vermemiz açısından büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Hep beraber Şanlıurfa'ya katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz."

Hastanenin yüksek ve ileri teknoloji sistemlerine göre inşa edildiğini dile getiren Günak, Kahramanmaraş merkezli depremlerde inşaatın zarar görmediğini bildirdi.

Günak, "Hastane inşaatımıza zaten depremden önce başlamıştık. Sağlık Bakanlığımız bütün şehir hastanelerinde depreme dayanıklı hastane modellerine geçti. Özellikle sismik izolatörler kullanılıyor. Bu hastanemizde de 1100 civarında izolatör var, depreme dayanıklı. Depremlerdeki sarsıntılarda ilimiz etkilendi ama inşaatımız hiçbir şekilde etkilenmedi." diye konuştu.

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