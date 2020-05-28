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Sağlık

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi sağlık turizminde de hizmet verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılacak Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, sağlık turizminde de hizmet verecek.

Yeşim Sert Karaaslan   | 28.05.2020
Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi sağlık turizminde de hizmet verecek

Ankara

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da salgın ve afetlere karşı kullanılmak üzere inşa edilen Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin sağlık turizminde de hizmet vereceği belirtildi.

Açıklamaya göre, Kovid-19 salgını sürecinde acil durum hastanelerinin hizmete girmesiyle diğer hastanelerin normalleşme süreci hızlanacak.

Toplam 125 bin metrekare alana ve 75 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Hastane muhtemel bir depremde zarar görmeyecek ve deprem sonrasında yaralıların tedavisinde etkin rol oynayabilecek.

"16 ameliyathane ile hizmet verecek"

Hastane, 432'si yoğun bakım olmak üzere toplam 1008 yatak kapasitesine sahip olacak. Gerektiğinde her oda yoğun bakıma dönüştürülebilecek. Hastane, 16 ameliyathane ve son teknoloji ürünü tıbbi donanım ile hizmet verecek.

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, yarın saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hastaneye verilmişti.

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