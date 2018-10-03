Samsunlu kardeşlere 12 yıl arayla aynı ekipten organ nakli

DEÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Kemal Astarcıoğlu, Samsunlu Burcu Yürük ve Büşra Aydın'ın ardından 12 yıl sonra bu kişilerin 20 yaşındaki kardeşi Murat Aydın'ın karaciğer naklini de başarıyla yaptı.

Fotoğraf: AA/Tezcan Ekizler

İZMİR - Tezcan Ekizler

Samsunlu 3 kardeş çeşitli zamanlarda, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kemal Astarcıoğlu ve ekibinin karaciğer nakil ameliyatıyla sağlıklarına kavuştu.

Samsun'da yaşayan ve halk arasında "sarılık" olarak bilinen kolestatik teşhisi konulan 23 yaşındaki Büşra Aydın ile 26 yaşındaki ablası Burcu Yürük, şifa aramak için 2006 yılında DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

Tetkikler sonucunda acilen nakil olmaları kararlaştırılan kardeşlerden Büşra'ya baba Seyfettin Aydın, diğerine ise anne Döndü Aydın'ın karaciğer dokuları Prof. Dr. İbrahim Kemal Astarcıoğlu başkanlığındaki ekip tarafından nakledildi.

Hastanede 3 ay tedavi gören kardeşler sağlıklarına kavuştuktan sonra evlerine döndü.

Yeniden İzmir'e geldiler

Aydın ailesi, 12 yıl sonra aynı hastalık belirtilerinin 20 yaşındaki oğulları Murat'ta da görülmesiyle büyük üzüntü yaşadı.

Tedavi için bu yılın başında yeniden İzmir'e gelen aile, 2 evladını sağlığına kavuşturan Prof. Dr. Astarcıoğlu ile görüştü ve ardından karaciğer nakli için başvuru yaptı.

Beklenen uygun karaciğerin bulunmasının ardından geçtiğimiz hafta ameliyata alınan Murat Aydın, ablalarının doktoru Astarcıoğlu ve ekibi tarafından ameliyat edildi.

Burcu ve Büşra Aydın, kardeşlerinin ameliyatı için Samsun'dan İzmir'e geldi. Prof. Dr. Astarcıoğlu ile görüşüp hasret gideren kardeşler, Murat'ın da hayata bağlanmasıyla büyük bir mutluluk yaşadı.

Prof. Dr. Astarcıoğlu ve ekibinin yaptığı nakil operasyonuyla sağlıklıklarına kavuşan 3 kardeş, hayata umutla bakmaya devam ediyor.

"Çocuğum olması mucizeydi"

Burcu Yürük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisi ve kız kardeşinin doku nakliyle hayata tutunduğunu, aynı hastalığın erkek kardeşlerinde de çıktığını öğrenince çok üzüldüklerini söyledi.

İyileştikten sonra hayatının değiştiğini belirten Yürük, "Ameliyat sonrası evlendim, bir oğlum var. Bu rahatsızlıktan sonra çocuğumun olması mucizeydi. Şimdi ikinci çocuğuma hamileyim." dedi.

Büşra Aydın ise "İzmir ve Dokuz Eylül Üniversitesi deyince aklımıza umut ve mutluluk geliyor. İbrahim Astarcıoğlu sayesinde sağlığımıza kavuştum." şeklinde konuştu.

Murat Aydın da zor günlerinde en büyük destekçilerinin karaciğer nakliyle sağlığına kavuşan ablaları olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 2 ay DEÜ Tıp Fakültesinde tedavi gördüğünü hatırlatan Aydın, "Ablalarım gibi DEÜ'de nakil olmak istedim. Kısa sürede kadavradan uygun karaciğer bulunup nakil oldum ve sağlığıma kavuştum. Eğitimime devam edip veteriner olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Seyfettin Aydın ise üç çocuğunun yaşaması için çok mücadele ettiğini vurguladı.

Kızlarının ardından oğulları için 12 yıl sonra İzmir'e geldiklerini belirten baba Aydın, "Murat da Dokuz Eylül Üniversitesinin doktorları sayesinde sağlığına kavuştu." dedi.

Prof. Dr. İbrahim Kemal Astarcıoğlu da ekibiyle yıllardır birçok hastaya karaciğer nakli yaparak sağlığına kavuşturduğunu ancak Aydın kardeşlerin kendileri için ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Murat'ın İzmir'e geldiğinde sağlık durumunun ablalarına göre daha ciddi olduğunu anlatan Astarcıoğlu, "Uygun karaciğerin kadavradan çıkması bizi de çok sevindirdi. Tüm kardeşlerin sağlık durumu gayet iyi. 3 kardeşi de iyileştirmek gurur verici bir olay. Hekimler bilgi ve becerisini insanlar için kullanıp fedakarlıklar yapmalı. Bu olay bana 'iyi ki hekim ve cerrah olmuşum' dedirtti." dedi.