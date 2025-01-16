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Sağlık

Sağlık yatırımlarına yüzde 9,6 pay ayrıldı, altyapı projeleri için 99,6 milyar lira kaynak sağlandı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2025 Yılı Yatırım Programı'nda sağlık yatırımlarına yüzde 9,6 pay ayrıldığını, altyapı projeleri için 99,6 milyar lira kaynak sağlandığını bildirdi.

Duygu Yener  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Sağlık yatırımlarına yüzde 9,6 pay ayrıldı, altyapı projeleri için 99,6 milyar lira kaynak sağlandı

Ankara

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yılda sağlık alanında büyük başarılara imza atıldığını belirterek, "Bu başarıyı daha da ileri taşımak ve milletimize en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

"2025 Yılı Yatırım Programı'nda sağlık yatırımlarına yüzde 9,6 pay ayrıldı, altyapı projeleri için 99,6 milyar lira kaynak sağlandı." bilgisini veren Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonuna emin adımlarla yürüyoruz. Sağlık altyapımızı güçlendiriyor, milletimizin sağlığı için çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

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