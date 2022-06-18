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Sağlık

Sağlık Bakanlığından sayılarının düşürüldüğü iddia edilen hava ambulansı açıklaması

Sağlık Bakanlığı, helikopter ambulansların mali koşullar sebebiyle sayılarının düşürüldüğüne dair iddialara ilişkin, 2021 ekim ayından beri yapılan planlamayla 12 helikopter ve 8 uçak ambulans kapasitesiyle hizmet verildiğini bildirdi.

İsa Toprak   | 18.06.2022
Sağlık Bakanlığından sayılarının düşürüldüğü iddia edilen hava ambulansı açıklaması

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerde, helikopter ambulansların mali koşullar sebebiyle sayılarının düşürüldüğüne dair bilgi ve yorumlara yer verildiği belirtildi.

Türkiye'de hava ambulansı hizmetinin, 2008'den itibaren helikopterlerle ve 2010'dan sonra ise hem helikopter hem uçak ambulanslarla sağlandığı anımsatılan açıklamada, "Anılan tarihten beri helikopter ambulanslarımız ile 39 bin 24 hasta ve 230 organ, uçak ambulanslarımızla ise 14 bin 624 yurt içi, 1165 yurt dışı hasta ve 818 organ taşınmıştır." bilgisi verildi.

Birçok havacılık kuralı, ilkim koşulları, lojistik avantajlar değerlendirilerek, hizmet planlamasının en uygun şekilde yapıldığı ve atıl kapasite oluşmasına izin verilmediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2021 yılı ekim ayından beri yapılan planlamayla 12 helikopter ve 8 uçak ambulans kapasitesi ile hizmet sunumu ülke sathını kapsayacak şekilde verilmeye devam etmektedir. Sürekli iyileşme çalışmaları ise devam etmekte ve yeni planlamalara dayalı olarak hazırlıklarımız devam etmektedir. Uygulamanın ekonomik tedbirle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Birinci önceliğimiz, vatandaşımızın her koşulda sağlık hizmetine erişimini temin etmektir."

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