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Sağlık

Sağlık Bakanlığı, "Risk Esaslı Denetim Sistemi"ni hayata geçirdi

Sağlık Bakanı Memişoğlu, "REDES, sağlık hizmeti sunumunda karşılaşılabilecek, insan sağlığı ve mali açıdan risk oluşturabilecek durumları veri analiz yöntemiyle tespit ederek söz konusu risklerin önlenmesine yardımcı oluyor." dedi.

Abdullah Özkul  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
Sağlık Bakanlığı, "Risk Esaslı Denetim Sistemi"ni hayata geçirdi

Ankara

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Risk Esaslı Denetim Sistemi"ni hayata geçirdiklerini belirterek, "REDES, sağlık hizmeti sunumunda karşılaşılabilecek, insan sağlığı ve mali açıdan risk oluşturabilecek durumları veri analiz yöntemiyle tespit ederek söz konusu risklerin önlenmesine yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlıkta illegaliteyle mücadele için dijital teftiş sistemlerini güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

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Bakanlıkça yürütülen rutin denetimlere ek olarak büyük bir dijital denetim seferberliğini başlattıklarını aktaran Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, Teftiş Kurulumuz denetime ilişkin yeni yöntem ve teknikler geliştiriyor. Etkinliği ve verimliliği artıran dijital teftiş sistemlerini hizmete sunuyor. Yeni dönemde yüzde 90'ın üzerinde başarı oranına sahip Yeni Nesil Teftiş Sistemi olan 'Risk Esaslı Denetim Sistemi'ni (REDES) hayata geçirdik. REDES, sağlık hizmeti sunumunda karşılaşılabilecek, insan sağlığı ve mali açıdan risk oluşturabilecek durumları veri analiz yöntemiyle tespit ederek söz konusu risklerin önlenmesine yardımcı oluyor."

"440 sağlık yöneticisine eğitim verildi"

Memişoğlu, bu kapsamda 81 ilde 210 REDES temsilcisinin bulunduğuna dikkati çekerek, merkez ve saha yöneticilerine tanımlanan yönetici ekranları aracılığıyla riskli bölgelerinin tespit edildiğini vurguladı.

Yeni modelle denetim faaliyetlerinde dijital imkanların daha etkin biçimde kullanıldığını kaydeden Memişoğlu, "Olası risklerin önüne geçilmesi sağlanıyor ve teftiş süreci hızlandırılıyor. 5 Aralık 2024 tarihinde çıkarılan yönerge kapsamında REDES'in eğitim faaliyetlerine 81 ilimizde devam ediyoruz. Bugüne kadar 39 farklı ilde toplam 440 sağlık yöneticisine eğitim verildi. REDES'te izlenen yöntemlerin tanıtımı yapılarak hem bu alanda farkındalık oluşturuldu hem de olası risklere karşı caydırıcılık artırıldı." ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanı Memişoğlu'nun talimatıyla tüm sağlık kuruluşlarında dijital denetimler başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığının "Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesine" dair genelgesi kapsamında sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun şekilde sunulması amaçlanıyor.

Teftiş Kurulu, denetime ilişkin yöntem ve tekniklerini geliştirerek, etkinliği ve verimliliğin artırmayı hedefliyor.

REDES'te izlenen yöntemlerin tanıtımı yapılarak farkındalık ve caydırıcılık sağlanıyor.

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