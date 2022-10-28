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Sağlık

Sağlık Bakanlığı bağımlılıkla mücadelede "sosyal platformları" kullanacak

Sağlık Bakanlığı, alkol, tütün ve uyuşturucu gibi bağımlılıklarla mücadele kapsamında, hedef kitle tarafından kullanılan sosyal ağ platformları, internet siteleri ve videoların içerisine "uyarı" pencereleri yerleştirecek.

Yeşim Sert Karaaslan   | 28.10.2022
Sağlık Bakanlığı bağımlılıkla mücadelede "sosyal platformları" kullanacak Sağlık Bakanlığı logosu. ( Aytuğ Can Sencar - Anadolu Ajansı )

Ankara

AA muhabirinin Cumhurbaşkanlığının 2023 Yıllık Programı'ndan derlediği bilgilere göre, bağımlılıkla mücadele alanında yürütülen sağlık hizmetlerine erişim kolaylaştırılacak, bu alandaki faaliyetlerin etkinliği periyodik izlenecek.

Bağımlılıkla mücadele konusunda danışmanlık, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine kolay erişimin sağlanmasını temin etmek amacıyla bu hizmetlerin verildiği merkezlerin sayısı artırılacak, sunulan hizmetin kalitesi yükseltilecek.

Bu kapsamda, bir çocuk ergen yataklı arındırma merkezi ve bir yetişkin yataklı arındırma merkezi açılacak. Sigara Bırakma Polikliniklerinde (SBP) farmakolojik tedavinin sürekliliği sağlanacak ve SBP'ler yaygınlaştırılacak.

Zorunlu tedavi kararlarının uygulanabileceği özelleşmiş tedavi merkezlerinin sayısı, 4 ilde faaliyetleri devam eden zorunlu tedavi kararlarının uygulanabileceği özelleşmiş tedavi merkezlerinin etkinlikleri artırılacak.

Madde kullanım sıklığı, bilimsel araştırmalarla izlenecek

Alkol, tütün ve uyuşturucu gibi zararlı maddelerin kullanımıyla mücadele konusunda bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek. Bağımlılığın etki ve zararlarını anlatan broşür, afiş gibi basılı malzemeler hazırlanacak.

Bu kapsamda, hedef kitle tarafından kullanılan sosyal ağ siteleri, en çok ziyaret edilen internet siteleri ve en çok izlenen videoların içerisine, konu ile ilgili hazırlanan görsellerin ve videoların yer aldığı, tamamı izlenmeden geçilemeyen açılır pencereler yerleştirilecek. Bunun için Sağlık Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) birlikte çalışmalar yürütecek.

Bağımlılık ile Mücadele Stratejik İletişim Belgesinin uygulanmasına yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Bağımlılıkla mücadeleye yönelik faaliyetlerin sonuçları ile toplumdaki madde kullanım sıklığı periyodik yapılacak bilimsel araştırmalarla izlenecek. Ayrıca 15 yaş üzeri nüfusta Küresel Yetişkin Tütün Araştırması ve 13-15 yaş arası gençlerde Küresel Gençlik Tütün Araştırması yapılacak.

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