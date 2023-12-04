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Sağlık

Sağlık Bakanlığı, "aşılarda takip sisteminden kaynaklı tehlike olduğu" iddiasını yalanladı

Sağlık Bakanlığı, "Aşı Takip Sistemi'nden (ATS) kaynaklı olarak aşılarda tehlike olduğu" iddiasının gerçek dışı olduğunu, aşıların soğuk zincir koşullarına ilişkin tereddüt duyulmasını gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Sarp Özer  | 04.12.2023 - Güncelleme : 04.12.2023
Sağlık Bakanlığı, "aşılarda takip sisteminden kaynaklı tehlike olduğu" iddiasını yalanladı

Ankara

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "ATS'den kaynaklı olarak aşılarda tehlike olduğu" iddiasının yer aldığı belirtildi.

Yurt genelinde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen aşı ve anti serumların saklandıkları depo, dolap ve nakil işlemlerinde kullanılan araçlardaki sıcaklık ve stok takibinin 13 bin 850 sensor ve 12 bin 890 cihazla gerçek zamanlı ve düzenli olarak yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Haberde yer alan, yeni firma ile anlaşıldığı ve yazılım yenilenmesi sonrasında aksaklık yaşandığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesine yer verildi.

Atış Takip Sistemi'ndeki cihazdan 30 dakika veri alınmadığında çağrı merkezinin ilgili birimi aradığı, aynı cihazdan 2 saat veri alınmıyorsa İl Soğuk Zincir Değerlendirme Komisyonuna bilgi gittiği ve yapılan kontrol sonrası komisyonun aşının kullanım durumu hakkında karar verdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunların dışında pil değişimi, saha operasyon ve teknik servis hizmetinin zamanında sunulması, yazılım güncelleme ve geliştirmesi gibi konular da hassasiyetle takip edilerek ATS'nin sürekli güncel ve çalışır durumda olduğundan emin olunmaktadır. Tüm bu kontrol süreçlerinin amacı ATS ile vatandaşlarımıza aşıların güvenli bir şekilde ulaştığından emin olunmak istenmesidir. Ayrıca aşıların, sağlam olmasına rağmen sistem kaynaklı zayi olması da söz konusu değildir.

Özetle belirli bir algoritma ile aşıların soğuk zincir koşullarına uygun bir şekilde son kullanıcıya ulaşma sürecinin takibini yapan ATS'ye ilişkin bahse konu haberlerde yer alan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın aşıların soğuk zincir koşullarına ilişkin herhangi bir tereddüt duymalarını gerektirecek durum söz konusu değildir."

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