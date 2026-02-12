Dolar
43.65
Euro
51.92
Altın
4,943.53
ETH/USDT
1,909.20
BTC/USDT
65,548.00
BIST 100
14,180.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Karadağlı mevkidaşı Vojislav Simun ile görüştü

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Karadağ Sağlık Bakanı Vojislav Simun ile bir araya geldi.

Fatma Sevinç Çetin  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Karadağlı mevkidaşı Vojislav Simun ile görüştü

Ankara

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık'ta gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasında sağlık alanındaki işbirliği imkanları ele alındı.

Bakanlık bürokratlarının, Karadağ heyetine, Türkiye'nin sağlık sistemine ilişkin sunumlar yaptığı görüşmede, özellikle ilaç ve tıbbi cihaz temini alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi, iki ülke arasındaki tedarik ve koordinasyon mekanizmalarının daha etkin hale getirilmesi ve Türkiye'deki kamu hastaneleri ile sağlık turizmi işbirliği modelinin oluşturulmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Karadağ heyeti, ziyaret kapsamında Bilkent Şehir Hastanesi'ni de gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 20 zam yapıldı
Sabiha Gökçen ocak ayında yolcu sayısını geçen yıla göre yüzde 14 artırdı
İzmir Valiliğinden kuvvetli yağış, taşkın ve lodos uyarısı
Bakan Uraloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 2. Ulaştırma Bakanları Konferansı'nın kapanışında konuştu
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Karadağlı mevkidaşı Vojislav Simun ile görüştü

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Karadağlı mevkidaşı Vojislav Simun ile görüştü

Sağlıklı Hayat Merkezlerine 2025'te 21 milyon 659 bin 708 başvuru yapıldı

Sağlık Bakanlığı ile Türk Kızılay arasında işbirliği protokolü imzalandı

Bakan Memişoğlu, "sağlık elçisi" Doğa ve sigarayı bıraktırdığı dedesiyle bir araya geldi

Bakan Memişoğlu, "sağlık elçisi" Doğa ve sigarayı bıraktırdığı dedesiyle bir araya geldi
Bakan Memişoğlu: Türkiye'de şu anda 271 bin 240 yatağımız var

Bakan Memişoğlu: Türkiye'de şu anda 271 bin 240 yatağımız var
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Hatay'da depremzede Gümüş ailesini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Hatay'da depremzede Gümüş ailesini ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet