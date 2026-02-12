Sağlık Bakanı Memişoğlu, Karadağlı mevkidaşı Vojislav Simun ile görüştü
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Karadağ Sağlık Bakanı Vojislav Simun ile bir araya geldi.
Ankara
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık'ta gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasında sağlık alanındaki işbirliği imkanları ele alındı.
Bakanlık bürokratlarının, Karadağ heyetine, Türkiye'nin sağlık sistemine ilişkin sunumlar yaptığı görüşmede, özellikle ilaç ve tıbbi cihaz temini alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi, iki ülke arasındaki tedarik ve koordinasyon mekanizmalarının daha etkin hale getirilmesi ve Türkiye'deki kamu hastaneleri ile sağlık turizmi işbirliği modelinin oluşturulmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.
Karadağ heyeti, ziyaret kapsamında Bilkent Şehir Hastanesi'ni de gezerek yetkililerden bilgi aldı.