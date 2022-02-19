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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına şiddete yönelik paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddet olaylarına karşı tüm toplum kesimlerinde artan duyarlılıktan mutluluk duyduklarını bildirdi.

Barış Gündoğan   | 19.02.2022
Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına şiddete yönelik paylaşım

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, sağlık çalışanlarına şiddete yönelik paylaşımda bulundu.

Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarının hakları ve sağlıkta şiddet olaylarının tüm toplum kesimlerinde duyarlılık konusu olmasından hepimiz mutluyuz. Bu duyarlılık, sorunların önemi konusunda hepimizin birleştiğini, çözümün ortak iradeyi yansıtacağını gösteriyor. Çalışıyoruz. Kaybedecek zaman yok." ifadesini kullandı.

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