Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına şiddete yönelik paylaşım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddet olaylarına karşı tüm toplum kesimlerinde artan duyarlılıktan mutluluk duyduklarını bildirdi.
Ankara
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, sağlık çalışanlarına şiddete yönelik paylaşımda bulundu.
Sağlık çalışanlarının hakları ve sağlıkta şiddet olaylarının tüm toplum kesimlerinde duyarlılık konusu olmasından hepimiz mutluyuz. Bu duyarlılık, sorunların önemi konusunda hepimizin birleştiğini, çözümün ortak iradeyi yansıtacağını gösteriyor. Çalışıyoruz. Kaybedecek zaman yok!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 19, 2022
Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarının hakları ve sağlıkta şiddet olaylarının tüm toplum kesimlerinde duyarlılık konusu olmasından hepimiz mutluyuz. Bu duyarlılık, sorunların önemi konusunda hepimizin birleştiğini, çözümün ortak iradeyi yansıtacağını gösteriyor. Çalışıyoruz. Kaybedecek zaman yok." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.