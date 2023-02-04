Dolar
18.83
Euro
20.33
Altın
1,865.95
ETH/USDT
1,683.10
BTC/USDT
23,494.00
BIST 100
4,997.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'ın Nazilli ilçesinde halka hitap ediyor.
logo
Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'dan kanser taramaları için "20 dakikanızı ayırın" çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 dakika ayırarak Kanser Erken Teşhis, Tedavi ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) ücretsiz kanser taraması yaptırılması çağrısında bulundu.

Burcu Çalık Göçümlü   | 04.02.2023
Sağlık Bakanı Koca'dan kanser taramaları için "20 dakikanızı ayırın" çağrısı

Ankara

Bakan Koca, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye genelinde hizmet sunan KETEM ile ilgili bilgilere yer vererek, kanser taramalarının ve erken tanının önemine dikkati çekti.

Paylaşımında, Çayyolu KETEM'de görevli Dr. Serpil Özbek'in kanser taramalarına yönelik videosuna yer veren Koca, kanserin kalp ve damar hastalıklarından sonra ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer aldığını, erken tanıyla bu hastalığın, oldukça ağır olan maddi manevi yükünün önüne geçilebildiğini vurguladı.

Bakan Koca, "KETEM dediğimiz Kanser Erken Teşhis, Tedavi ve Eğitim Merkezleri tüm ülkemizde 44'ü mobil, 320'si sabit olmak üzere toplam 364 birimle yaygın olarak halkımızın hizmetindedir. Lütfen 20 dakikanızı ayırın ve bir KETEM'e gelerek taramalarınızı yaptırın." ifadelerini kullandı.

Bu taramaların ücretsiz yapıldığına işaret eden Koca, şunları kaydetti:

"Sağlığınızdan esirgediğiniz 20 dakika, yarın karşınıza ıstırap dolu yıllar olarak çıkabilir. KETEM kanser taramalarında kötü haber bile genellikle 'iyi' haberdir. Çünkü erken teşhis, hastalıkla zamanında mücadele etme, onu kolay yenebilme gücü verir. Size en yakın KETEM'e yani Kanser Erken Teşhis, Tedavi ve Eğitim Merkezi'ne başvurun, kanser taramanızı ücretsiz yaptırın."

Bakan Koca, ayrıca sigara, alkol, katkı maddesi içeren besinler gibi risk faktörlerinin kansere neden olabileceğine de dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
İskilipli Atıf Hoca, vefatının 97. yılında anıldı
Marmara Bölgesi'nde yarın fırtına bekleniyor
Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan kanser taramaları için "20 dakikanızı ayırın" çağrısı

Sağlık Bakanı Koca'dan kanser taramaları için "20 dakikanızı ayırın" çağrısı

Sağlık Bakanı Koca: 760 bin 789 bebek ve 601 bin 507 erişkinde SMA taraması yapıldı

Sağlık Bakanı Koca'dan "Strep-A" paylaşımı

Bakan Koca, SMA hastaları için iki ilacın tedavi rehberinde yer alacağını bildirdi

Bakan Koca, SMA hastaları için iki ilacın tedavi rehberinde yer alacağını bildirdi
Komşusunun ısrarıyla sağlık taraması yaptıran kadın erken teşhisle kanseri yendi

Komşusunun ısrarıyla sağlık taraması yaptıran kadın erken teşhisle kanseri yendi
SMA Bilim Kurulu bugün toplanacak

SMA Bilim Kurulu bugün toplanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet