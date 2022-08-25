Dolar
18.17
Euro
18.17
Altın
1,763.46
ETH/USDT
1,705.80
BTC/USDT
21,710.00
BIST 100
3,125.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'dan aile hekimleri ve ASM personelinin ek ödemeleriyle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Koca, "Aile hekimlerine, ayrım yapılmaksızın, memur maaşına endeksli bir destek ödemesiyle taban maaş artışı sağlanıyor, iş yükü ile orantılı olarak teşvik ödemesi de yapılacak." ifadesini kullandı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 25.08.2022
Sağlık Bakanı Koca'dan aile hekimleri ve ASM personelinin ek ödemeleriyle ilgili açıklama

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, sağlıkta "Beyaz Reform" çalışmaları kapsamında Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ilişkin paylaşımda bulundu.

Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarının kendileriyle ilgili mevzuat çerçevesinde taban ek ödemesi ve teşvik ödemesinden yararlanacağına dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

"Yönetmelik değişikliğiyle aile hekimlerine, ayrım yapılmaksızın, memur maaşına endeksli bir destek ödemesiyle taban maaş artışı sağlanıyor. Aile hekimlerine iş yükü ile orantılı olarak teşvik ödemesi de yapılacak. Bu teşvik, memur maaşına endeksli olarak, her yıl zam döneminde artacak. Aile sağlığı merkezi çalışanları da hem destek hem teşvik ödemesi alacak."

"Kapsam dışı hekim kalmayacak"

Sağlık Bakanı Koca, "aile hekimliği niçin unutuldu?" yönünde son dönemde yöneltilen sorulara karşılık da "Hayır. Bizce 'unutmanın' sözü bile edilmemeli. Her şeyin bir arada yapılmamış olması bazı teknik sebeplere bağlı. Geniş anlamıyla şartların adil hale getirilmesi şeklindeki ilkemiz, yeni adaletsizlikler oluşmasına karşı bir güvencedir. Kapsam dışı hekim kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığından Etiyopya'daki gelişmelere ilişkin açıklama
MEB, şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerinden dolayı hukuku süreç başlattı
İsrail Maslahatgüzarı, Türkiye ile ilişkilerde bir sonraki aşamaya geçildiğini söyledi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerine tepki
Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses, sıkıştığı araçtan çıkarıldı

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan aile hekimleri ve ASM personelinin ek ödemeleriyle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan aile hekimleri ve ASM personelinin ek ödemeleriyle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Koca: Kamuya geçişlerin daha fazla olduğunu hep birlikte göreceğiz

Sağlık Bakanlığı bu yıl 85 bin yardımcı personel kadrosu açacak

Sağlık Bakanı Koca'dan Gaziantep'teki trafik kazasına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan Gaziantep'teki trafik kazasına ilişkin açıklama
Bakan Koca Etlik Şehir Hastanesindeki son hazırlıkları inceledi

Bakan Koca Etlik Şehir Hastanesindeki son hazırlıkları inceledi
Bakan Koca 'Ek Ödeme Yönetmeliği' hakkında merak edilen soruları yanıtladı

Bakan Koca 'Ek Ödeme Yönetmeliği' hakkında merak edilen soruları yanıtladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet