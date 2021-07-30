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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca, yangından etkilenen kişilerin sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınından etkilenen 292, Marmaris ve Bodrum'da da orman yangınlarından etkilenen 60 kişinin tedavileri tamamlanarak taburcu edildiğini bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 30.07.2021
Sağlık Bakanı Koca, yangından etkilenen kişilerin sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Manavgat, Marmaris ve Bodrum'daki orman yangınlarından etkilenen kişilerin sağlık durumuna ilişkin bilgileri paylaştı.

Manavgat’taki orman yangınında üç vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsatan Koca, "İkisi kırıklarından dolayı ameliyat edilen 16 kişinin tedavileri sürüyor. 292 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Kısmi tahliye gereği, Devlet Hastanemizdeki 10 yoğum bakım hastası diğer hastanelere nakledildi." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Marmaris ve Bodrum'daki orman yangınlarında ise bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yangınlardan etkilenen 3'ü yabancı uyruklu 64 kişiden 60'ı tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Tedavisi devam eden 4 kişinin genel durumu iyi. Ekiplerimizle yangın bölgelerinde görevdeyiz."

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